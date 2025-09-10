Do pięciu razy sztuka! Poprawkowe matury w połowie udane. Jedno się nie zmienia od lat

2025-09-10, 13:50 Monika Siwak/Redakcja

Znamy wyniki maturalnych poprawek W regionie zdała prawie połowa uczniów. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Archiwum

Połowa z prawie dwóch tysięcy osób z regionu, przystępujących w sierpniu do poprawkowej matury, zdała egzamin dojrzałości. Jak zwykle, najmniej sukcesów przyniosły zmagania z matematyką.

- Z województwa kujawsko-pomorskiego do matury przystąpiło 1909 osób - przekazała dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, Irena Łaguna.

- Świadectwa otrzymało dzisiaj 1011 osób - to jest 53 procent. Każda z tych osób miała prawo do zdawania tylko jednego przedmiotu. Język polski zdało 76 procent przystępującej młodzieży - ustny polski zdało 100 procent - czyli 40 osób. Jeżeli chodzi o matematykę, to nie jest dla nas zaskoczeniem, bo tak jest co roku: zdało 40 procent osób, które przystąpiły do matury z tego przedmiotu, a przystąpiło 1251 osób, więc zdało tylko 506 osób.



Egzamin ustny z angielskiego zdało 91 procent przystępujących, pisemny - 73 procent. 7 osób z 11 zdających niemiecki zdało pisemny egzamin, sukcesem zakończył się ustny niemiecki dla dwóch przystępujących do niego osób.



Są osoby, które się nie poddają i próbują zdobyć świadectwo maturalne przez 5 lat - bo tyle czasu maksymalnie ma się na podejście do poprawy egzaminu dojrzałości.

Deklaracje podejścia do matury w kolejnym roku trzeba złożyć w macierzystej szkole do 7 lutego.