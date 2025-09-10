Kolumny strażackich wozów będą przejeżdżać przez Bydgoszcz. To tylko ćwiczenia

2025-09-10, 10:44 Damian Klich/Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Zdjęcie ze strażackich ćwiczeń w lipcu 2025 roku/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy/Facebook

Straż pożarna w Bydgoszczy przeprowadza w środę (10 września) ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Przejazdy alarmowe kolumn wozów pożarniczych przez miasto będą trwały do godz. 13:00.

- Są to trzy grupy specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego - mówi mł. bryg. mgr inż. Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

- Grupy te zostały skoncentrowane na terenie szkoły podoficerskiej. Tam odbywa się dokładne sprawdzanie wyposażenia, dokumentacji, czyli tego wszystkiego, o czym musimy pomyśleć w przypadku wyjazdu takiej grupy na długotrwałe działania. Kolejną częścią będzie przegrupowanie i przejazd kolumn pojazdów na teren bydgoskiej firmy Nitro-Chem, gdzie zostaną przeprowadzone ćwiczenia. Oprócz tego przewidujemy standardowe ćwiczenie gaśnicze, chodzi o pożar na niewielkim terenie.



Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie grup specjalistycznych ratownictwa chemicznego, które zostaną zadysponowane do Szkoły Podoficerskiej z Włocławka, Torunia i Bydgoszczy.