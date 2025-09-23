Nie ma mowy o lęku wysokości! Zawody strażackie w ratownictwie wysokościowym [zdjęcia]

W Bydgoszczy odbyły się Wojewódzkie Zawody Strażackie w Ratownictwie Wysokościowym/fot.: Izabela Langner
W Bydgoszczy odbyły się Wojewódzkie Zawody Strażackie w Ratownictwie Wysokościowym. Na starcie stanęło 18 drużyn reprezentujących 18 powiatów regionu. Każda drużyna składała się z czterech strażaków, którzy rywalizowali w pięciu wymagających konkurencjach sprawdzających umiejętności i szybkość działań w ekstremalnych warunkach.
– Dzisiaj w Bydgoszczy na terenie elektrociepłowni przy ulicy Żeglarskiej odbywają się Wojewódzkie Zawody Ratownictwa Wysokościowego strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W zawodach startują reprezentanci wszystkich komend miejskich i powiatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – mówił mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
– Zawody rozgrywane są w czterech konkurencjach. Pierwsza to ewakuacja operatora suwnicy z wysokości 13 metrów. Druga konkurencja to wydobycie poszkodowanego z kanału, następnie ewakuacja poszkodowanego, który zsunął się do zsypu na węgiel oraz ewakuacja graficiarzy, którzy są podwieszeni pod kładką kolejową. Ostatnie jest stanowisko ćwiczebne, na którym strażacy poznają nową metodę ewakuacji poszkodowanych, metodą odchylenia drabiny przestawnej od budynków – wymieniał Marek Jabłoński, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Bydgoszczy.
– Drugi raz jestem na zawodach z ratownictwa wysokościowego. Organizacja jest bardzo dobra, powiedziałbym, że lepsza niż w ubiegłym roku. Czekamy na wyniki. Obecnie jesteśmy dość wysoko w stawce. Mam nadzieję, że pójdzie nam bardzo dobrze – opowiadał Marcin Skibski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Świecia.
Wydarzenie miało być również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji ratowników.
