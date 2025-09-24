Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

2025-09-24, 10:38 Redakcja

Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego/fot. OSP Piotrków Kujawski, Facebook

Wielki pożar w gminie Piotrków Kujawski! W Wójcinie płonęła słoma i siano. Ogień strawił zimowe zapasy, zgromadzone przez jednego z rolników.

Pożar wybuchł około godz. 3.00 w nocy z wtorku na środę. Przed 8.00 strażacy zlokalizowali źródło ognia. W tej chwili na miejscu jest pięć zastępów strażackich, nie ma informacji o poszkodowanych.



Tymczasem strażacy ochotnicy z Piotrkowa Kujawskiego zaapelowali o pomoc dla gospodarza. - Pożar zniszczył cały zapas słomy oraz siana na zimę, który rolnik z naszej gminy przygotował dla swojego bydła - napisali na Facebooku. Proszą o pomoc w formie materialnej - potrzebna jest słoma i siano.



Numer telefonu do rolnika - 663886330

Numer telefonu do druha - 697545897