Strażacy z regionu usłyszeli zarzut gwałtu - potwierdza prokuratura w Białymstoku

Strażacy z regionu usłyszeli usłyszeli zarzut gwałtu - potwierdza prokuratura w Białymstoku / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Do przestępstwa miało dojść w nocy z 16 na 17 września, w stolicy Podlasia, gdzie strażacy z kujawsko-pomorskiej PSP uczestniczyli w branżowym turnieju piłki nożnej. Policję zawiadomiła pokrzywdzona kobieta, a wtedy mężczyźni zostali zatrzymani. W piątek padły zarzuty.

- W piątek do prokuratury zostali doprowadzeni dwaj zatrzymani mężczyźni - mówi Anna Małgorzata Milewska, zastępca prokuratora rejonowego Białystok-Północ. - Usłyszeli zarzuty z artykułu 197 paragraf 1 Kodeksu Karnego: to jest przestępstwo zgwałcenia. Sprawcy są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej spoza Białegostoku. Złożyli wyjaśnienia, w których podali swoją wersję zdarzenia. Wobec sprawców prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz z poręczenie majątkowe.



Prokurator Milewska dodała, że pokrzywdzona jest osobą pełnoletnią, nie znała wcześniej sprawców. - Złożyła zeznania - w ocenie biegłego psychologa, który był przy przesłuchaniu - szczere i wyczerpujące. Jej słowa były podstawą sformułowania zarzutów dla sprawców.



Wcześniej, st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków wyjaśniała, że po ujawnieniu informacji o możliwości popełnianie przestępstwa, podejrzanych odsunięto od służby.

- Oficjalna informacja o tym fakcie będzie podstawą do zawieszenia strażaków w obowiązkach służbowych - mówiła Jarocka-Krzemkowska.