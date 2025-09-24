Duży pożar w Lisewie koło Chełmna. Z ogniem walczyło jedenaście strażackich zastępów

2025-09-24, 20:03 Agata Raczek/Redakcja

W Lisewie zapalił się garaż, a później ogień przeniósł się na pobliski budynek mieszkalny/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

Jak przekazały służby, w Lisewie zapalił się garaż, a później ogień przeniósł się na pobliski budynek mieszkalny.

- O godzinie 17:49 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze garażu przy budynku mieszkalnym - mówi kpt. Kasper Korczak, rzecznik chełmińskich strażaków. - Po chwili wpłynęła informacja, że pożarem objęty jest również budynek mieszkalny. Na miejsce skierowaliśmy łącznie 11 zastępów PSP i OSP. Po dojeździe na miejsce faktycznie okazało się, że płonie budynek gospodarczy konstrukcji drewnianej, a pożar przechodzi na budynek mieszkalny, który zamieszkuje pięć osób. Wszyscy ewakuowali się przed przybyciem strażaków. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie budynku.