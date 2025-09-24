Czterdziestu pięciu nowych kujawsko-pomorskich policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

2025-09-24, 20:43 Redakcja

Czterdziestu pięciu nowych kujawsko-pomorskich policjantów złożyło ślubowanie/fot. KWP Bydgoszcz

Skończyli szkolenie w Słupsku, a teraz czas do pracy. Kujawsko-pomorscy policjanci są już po uroczystym ślubowaniu. Dostali także przydziały. Najwięcej nowych mundurowych zasili Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy.

- Policja jest jedną z najważniejszych instytucji w życiu publicznym. Każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo i porządek publiczny, aby obywatele mogli żyć spokojnie i bezpiecznie- mówił do nowych funkcjonariuszy inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

- Wasze ślubowanie jest więc nie tylko formalnym aktem, ale to przede wszystkim deklaracja służby drugiemu człowiekowi, a także gotowości do poświęceń w imię dobra wspólnego.



Komendant podkreślił, że 2025 rok ma dla formacji wymiar szczególny – chodzi o jubileusz 100-lecia kobiet w Policji.

- To wspaniała okazja, by podkreślić rolę i znaczenie pań, które od stulecia współtworzą historię naszej służby, wnosząc profesjonalizm, odwagę i niezwykłą determinację. Dla was, nowo przyjętych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek to dodatkowa inspiracja i zobowiązanie, by kontynuować tę piękną tradycję. Drodzy funkcjonariusze, przed Wami szkolenie podstawowe – okres intensywnej nauki, ćwiczeń i zdobywania doświadczenia. Życzę wam, abyście wykorzystali ten okres jak najlepiej, by kiedy powrócicie do jednostek, móc w pełni i skutecznie realizować swoją misję - mówił komendant.



Czterdziestu pięciu nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym w Szkole Policji w Słupsku, trafi do jednostek naszego garnizonu:

