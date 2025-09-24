Czterdziestu pięciu nowych kujawsko-pomorskich policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

Czterdziestu pięciu nowych kujawsko-pomorskich policjantów złożyło ślubowanie/fot. KWP Bydgoszcz
Skończyli szkolenie w Słupsku, a teraz czas do pracy. Kujawsko-pomorscy policjanci są już po uroczystym ślubowaniu. Dostali także przydziały. Najwięcej nowych mundurowych zasili Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy.
- Policja jest jedną z najważniejszych instytucji w życiu publicznym. Każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo i porządek publiczny, aby obywatele mogli żyć spokojnie i bezpiecznie- mówił do nowych funkcjonariuszy inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. - Wasze ślubowanie jest więc nie tylko formalnym aktem, ale to przede wszystkim deklaracja służby drugiemu człowiekowi, a także gotowości do poświęceń w imię dobra wspólnego.
Komendant podkreślił, że 2025 rok ma dla formacji wymiar szczególny – chodzi o jubileusz 100-lecia kobiet w Policji. - To wspaniała okazja, by podkreślić rolę i znaczenie pań, które od stulecia współtworzą historię naszej służby, wnosząc profesjonalizm, odwagę i niezwykłą determinację. Dla was, nowo przyjętych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek to dodatkowa inspiracja i zobowiązanie, by kontynuować tę piękną tradycję. Drodzy funkcjonariusze, przed Wami szkolenie podstawowe – okres intensywnej nauki, ćwiczeń i zdobywania doświadczenia. Życzę wam, abyście wykorzystali ten okres jak najlepiej, by kiedy powrócicie do jednostek, móc w pełni i skutecznie realizować swoją misję - mówił komendant.
Czterdziestu pięciu nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym w Szkole Policji w Słupsku, trafi do jednostek naszego garnizonu:
do komendy miejskiej w Bydgoszczy 23 policjantów
do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy - 6
do Nakła – 4
do Grudziądza i Żnina – 2
po jednym do: Torunia, Inowrocławia i Mogilna
4 do wydziałów KWP w Bydgoszcz
W kujawsko-pomorskim garnizonie są komendy, w których nie ma już wolnych etatów, albo są pojedyncze miejsca. Do końca roku będą jeszcze trzy terminy przyjęcia do służby: 23 października, 25 listopada i 30 grudnia. Dokumenty związane z przyjęciem do służby można składać przez cały rok w komendach miejskich i powiatowych policji w naszym województwie.
