Ekologia pod mikroskopem - uczniowie z Inowrocławia badali wodę i uczyli się recyklingu

2025-09-24, 17:45  Marcin Glapiak/Redakcja
W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław"/fot. Szkoła Podstawowa Integracyjna im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu/Facebook

W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław"/fot. Szkoła Podstawowa Integracyjna im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu/Facebook

W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław". Dzieci ze szkół podstawowych dowiedziały się, jak segregować odpady i dbać o przyrodę. Z mikroskopami i lupą

- Pierwsza część zajęć to temat bioróżnorodności, a drugi: badanie mikroskopowe wody. Szukamy mikroorganizmów w wodzie pobranej ze stawu, wkładamy próbki pod lupę. Pod mikroskopami mamy już gotowe preparaty, w których też możemy zaobserwować mikroorganizmy żyjące w wodzie słodkowodnej w Polsce - mówi Sonia Zarosa, z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. - Co do bioróżnorodności - jest bardzo ważna, naszym zadaniem jest dbałość o nią, i o przyrodę. Wśród dzieci i młodzież nie jest aż tak źle, one bardzo chłoną wiedzę ekologiczną, to dorośli nie zawsze chcą zainteresować się tym tematem, a powinni się douczyć.

Organizatorem zajęć jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu, które ekologiczne rozwiązania ma wpisane w profil działalności.
- Jesteśmy na etapie opracowania koncepcji budowy biokompostowni - mówi Paweł Paweł Drzażdżewski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu. - W zagospodarowaniu odpadów bio, odpadów zielonych, także kuchennych bardzo ważne jest to, jak się je odbiera od mieszkańców. Recykling musi przynosić korzyści, np. w postaci produkcji energii. I dlatego poziom recyklingu trzeba stale podnosić. Mamy w planach budowę drugiej kwatery na składowisko odpadów i nowej linii sortowniczej, by odzyskiwać jak najwięcej odpadów, które do nas trafiają.

Na realizację edukacyjnego projektu PGKiM otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka.

Relacja Marcina Glapiaka

Bydgoszcz
W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław"/fot. Szkoła Podstawowa Integracyjna im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu/Facebook W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław"/fot. Szkoła Podstawowa Integracyjna im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu/Facebook

Region

Algierczyk miał opuścić Polskę rok temu. Bydgoska Straż Graniczna odprowadziła go do samolotu

Algierczyk miał opuścić Polskę rok temu. Bydgoska Straż Graniczna odprowadziła go do samolotu

2025-09-24, 17:00
Napad w tunelu dworca Bydgoszcz-Główna. Złodziej wyrwał podróżnemu komórkę

Napad w tunelu dworca Bydgoszcz-Główna. Złodziej wyrwał podróżnemu komórkę

2025-09-24, 16:35
Na targowisku w Fordonie ważą się losy obecnego dzierżawcy. Wszystko w rękach handlujących

Na targowisku w Fordonie ważą się losy obecnego dzierżawcy. Wszystko w rękach handlujących?

2025-09-24, 16:00
Pielęgniarstwo na Politechnice Bydgoskiej oblegane Miejsc dla wszystkich chętnych nie będzie

Pielęgniarstwo na Politechnice Bydgoskiej oblegane! Miejsc dla wszystkich chętnych nie będzie

2025-09-24, 14:22
Wykonawca wybrany Zbada poziom skażenia wody, gleby i powietrza na terenie po Zachemie

Wykonawca wybrany! Zbada poziom skażenia wody, gleby i powietrza na terenie po Zachemie

2025-09-24, 13:26
W Karkonosze na wózkach inwalidzkich. Stworzą mapę dostępności dla niepełnosprawnych

W Karkonosze na wózkach inwalidzkich. Stworzą mapę dostępności dla niepełnosprawnych

2025-09-24, 11:26
Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

Około tysiąc bel słomy oraz siana poszło z dymem. Pożar w Wójcinie koło Piotrkowa Kujawskiego

2025-09-24, 10:38
Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki O systemie kaucyjnym w Rozmowie Dnia

Gdzie będzie można oddawać butelki i puszki? O systemie kaucyjnym w „Rozmowie Dnia”

2025-09-24, 08:58
Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

2025-09-24, 08:04

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę