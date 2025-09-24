Ekologia pod mikroskopem - uczniowie z Inowrocławia badali wodę i uczyli się recyklingu

W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław"/fot. Szkoła Podstawowa Integracyjna im.Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu/Facebook
W inowrocławskiej Pijalni Wód i Palmiarni odbyły się zajęcia inaugurujące cykl spotkań pod nazwą „Edukacja Ekologiczna 2025 Inowrocław". Dzieci ze szkół podstawowych dowiedziały się, jak segregować odpady i dbać o przyrodę. Z mikroskopami i lupą
- Pierwsza część zajęć to temat bioróżnorodności, a drugi: badanie mikroskopowe wody. Szukamy mikroorganizmów w wodzie pobranej ze stawu, wkładamy próbki pod lupę. Pod mikroskopami mamy już gotowe preparaty, w których też możemy zaobserwować mikroorganizmy żyjące w wodzie słodkowodnej w Polsce - mówi Sonia Zarosa, z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. - Co do bioróżnorodności - jest bardzo ważna, naszym zadaniem jest dbałość o nią, i o przyrodę. Wśród dzieci i młodzież nie jest aż tak źle, one bardzo chłoną wiedzę ekologiczną, to dorośli nie zawsze chcą zainteresować się tym tematem, a powinni się douczyć.
Organizatorem zajęć jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu, które ekologiczne rozwiązania ma wpisane w profil działalności.
- Jesteśmy na etapie opracowania koncepcji budowy biokompostowni - mówi Paweł Paweł Drzażdżewski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu. - W zagospodarowaniu odpadów bio, odpadów zielonych, także kuchennych bardzo ważne jest to, jak się je odbiera od mieszkańców. Recykling musi przynosić korzyści, np. w postaci produkcji energii. I dlatego poziom recyklingu trzeba stale podnosić. Mamy w planach budowę drugiej kwatery na składowisko odpadów i nowej linii sortowniczej, by odzyskiwać jak najwięcej odpadów, które do nas trafiają.
Na realizację edukacyjnego projektu PGKiM otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
