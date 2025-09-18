Dlaczego miasto Inowrocław nie otrzymało miliona złotych dotacji z Ministerstwa Sportu?

2025-09-18, 12:52 Marcin Glapiak / Redakcja

Orliki cieszą się zainteresowaniem dzieci i młodzieży w każdym wieku. / Fot. Marcin Glapiak

Zdaniem radnych opozycji zawinił prezydent Inowrocławia, ponieważ nie złożył podpisu pod wnioskiem o dofinansowanie.

Pieniądze miały być przeznaczone na modernizację inowrocławskich orlików.



- Podczas ostatniego spotkania z Jakubem Rudnickiem, ministrem sportu, w którym brali również udział europoseł Krzysztof Brejza oraz senator Ryszard Brejza, zostaliśmy poinformowani o tym, że miasto Inowrocław straciło 1 mln zł na modernizację orlików

- mówi Patryk Kaźmierczak, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. - I to tylko dlatego, że prezydent Arkadiusz Fajok nie złożył podpisu i wniosku o dofinansowanie. Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie gminy z naszego województwa, które złożyły wnioski o dofinansowanie, takie wsparcie dostały. Bydgoszcz i Toruń po 1 mln zł, Pakość - 500 tys. zł. Czy nasze miasto jest tak bogate, że stać je na zmarnowanie 1 mln zł?



Czekamy na odpowiedź władz miasta w tej sprawie.