Bezpieczeństwo przede wszystkim. W Inowrocławiu rusza sympozjum

2025-09-23, 09:53 Marcin Glapiak/Redakcja

V Kujawsko-Pomorskie Sympozjum BRD, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Ludności rusza we wtorek (23 września)/fot.: Facebook, Gmina Inowrocław

Pokazy, warsztaty i wykłady, a wszystko o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Przed nami V Kujawsko-Pomorskie Sympozjum BRD, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Ludności. W tym roku gospodarzem imprezy jest Inowrocław.

– Wszystko jest za darmo. To jest podstawowa rzecz. Bardzo dobra ekspozycja sprzętu ratowniczego przed halą OSiR, jak również w środku. Dużo firm, które będą prezentować mnóstwo atrakcji dla zwykłego mieszkańca i dla młodzieży. Między innymi symulatory strzeleckie, dachowania, czy wypicia alkoholu. Dużo bardzo ciekawych rzeczy, które zapamiętujemy i zupełnie inaczej traktujemy nasze bezpieczeństwo – mówił Robert Majewski z Fundacji Bezpieczni.eu.



Dwudniowe sympozjum rozpocznie się we wtorek (23 września) o godz. 10:00 w inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej.