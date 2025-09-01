Pierwszy dzwonek w regionie – policjanci ruszą do szkół i zadbają o bezpieczeństwo

2025-09-01, 14:25  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
We wrześniu w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli/fot: zdjęcie ilustracyjne, KMP w Bydgoszczy

Policja zaczęła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, we wrześniu w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Odbędą się też edukacyjne spotkania z uczniami.

Na czym chcą skupić się mundurowi? – Jak to dziecko powinno się zachować, jak przechodzić przez jezdnię, w jakich miejscach. Mówimy też o odblaskach, które są bardzo ważne. Przed nami pora jesienna, a później zimowa – podkreśla nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Najczęściej prowadząc zajęcia z tymi najmłodszymi dziećmi, robimy to za pomocą zabawy. Mamy do tego specjalne przedmioty: autochodziki, matę, która jest przejściem dla pieszych. Uczymy dzieci od tych najmłodszych lat, jak powinny się zachować na przejściu dla pieszych, jak mają się poruszać po drodze – dodaje Kowalska.

W poniedziałek (1 września) policjanci odwiedzili szkołę w bydgoskim Fordonie, a 5 września pojawią się w Osielsku.

O tym, jak zadbać o bezpieczeństwo mówi nadkom. Lidia Kowalska

