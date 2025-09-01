Rok szkolny oznacza nowe wyzwania. „Rozmowa Dnia” o zmianach w edukacji

2025-09-01, 09:05  Michał Słobodzian/Redakcja
Gościem „Rozmowy Dnia” była Ewa Podgórska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty/fot: Tomasz Kaźmierski

Gościem „Rozmowy Dnia” była Ewa Podgórska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty/fot: Tomasz Kaźmierski

Początek roku przyniesie spor zmian. Pojawiają się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieniona zostanie podstawa programowa wychowania fizycznego. Wciąż otwarty pozostaje powrót zadań domowych. Gościem „Rozmowy Dnia” była Ewa Podgórska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Wiedza to potężna broń, która pozwala zmieniać świat, a szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania informacji, ale przede wszystkim rozwijania ciekawości i umiejętności myślenia – napisała w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców Grażyna Dziedzic, Kujawsko-Pomorska Kurator Oświaty.



W tym roku szkolnym pojawi się między innymi nowy przedmiot, edukacja zdrowotna. Ona budzi wiele emocji. Jakie są najważniejsze założenia? – Pojawiają się emocje, ale myślę, że zupełnie niepotrzebnie. W przedmiocie znajduje się 11 obszarów, bardzo ważnych i ciekawych dla dzieci i młodzieży. To są takie kwestie, jak: zdrowie psychiczne, odżywianie i tylko jeden z nich spośród 11, czyli edukacja seksualna jest czymś, co wzbudza emocje. Natomiast myślę, że tu pojawia się pytanie o źródło wiedzy. Gdzie, jak nie w szkole uczennica, czy uczeń ma się dowiedzieć, ma poznać podstawowe kwestie związane ze zdrowiem seksualnym? W tej chwili elektroniczny przekaz jest taki, że można uzyskać informacje w przeciągu jednej sekundy. Pytanie, czy to będzie rzetelna wiedza i czy to źródło, z którego będą czerpać, jest właściwe. Myślę, że szkoła jest najlepszym miejscem, gdzie można o tym mówić.

Obawy związane z edukacją zdrowotną ma m.in. Episkopat Polski. Namawia rodziców, żeby ci nie zapisywali dzieci na te zajęcia. Biskupi mówią o systemowej deprawacji. – Mocne, ale myślę, że niepotrzebne słowa. Ważne jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. Taka atmosfera burzy nam sam początek roku szkolnego. Dajmy szansę edukacji i pozwólmy dzieciom i rodzicom ocenić przedmiot. Pani minister zrobiła ukłon w stronę różnych postulatów. Wiemy, że przedmiot jest nieobowiązkowy.

– Zespół ekspertów, który pracował nad podstawą programową tego przedmiotu, to zarówno psycholog, ksiądz, jak i metodyk. Przykładano bardzo dużą uważność do tego, by dostosować treść do etapu. Rozwoju zarówno emocjonalnego, psychicznego danego dziecka w danej klasie. Na pewno brano pod uwagę możliwości – mówiła Podgórska.

Zmieniona ma być również podstawa programowa z wychowania fizycznego. – Zmieni się coś bardzo ważnego, a mianowicie podejście do tego przedmiotu. Sławny kozioł gimnastyczny, który był bolączką wielu dziewcząt w nastoletnim wieku, chłopców też. Odchodzi to do lamusa. Nauczyciele chcą zwrócić uwagę na styl życia. To jest pozytywne zarażenie uczniów pasją do sportu, aktywności i do tego, jak się ruszać, co jeść, aby prowadzić zdrowy styl życia w szkole i poza nią.

Powrót do szkoły po wakacyjnej przerwie jest trudny dla wszystkich. Nie jest tak, że nie potrzebujemy czasu na rozbieg. Co zrobić, by ten początek był łagodniejszy dla wszystkich? – Przede wszystkim spowodować, by ta atmosfera wokół rozpoczęcia się nieco poprawiła. Szkoła to bardzo przyjemne miejsce. Myślę, że ten czas, który dzieci i młodzież tam spędzają, jest naprawdę dobry. Mogą się z tego cieszyć, nawiązywać relacje. Tego nie zapewni edukacja domowa, która jest w tej chwili tak powszechna. Myślę, że bardzo ważnym miejscem jest szkoła i życzę, żeby ten rok szkolny to był piękną, intelektualną przygodą.

Cała „Rozmowa Dnia” do odsłuchania poniżej. Inne znajdują się TUTAJ.

Rozmowa Dnia – PR PiK – Ewa Podgórska

Region

Straż ustaliła możliwą przyczynę pożaru dachu domu w Janikowie. Ogień gasiło 42 strażaków

Straż ustaliła możliwą przyczynę pożaru dachu domu w Janikowie. Ogień gasiło 42 strażaków

2025-09-01, 12:28
Grudziądz gotowy na Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego. Ruszyły zapisy

Grudziądz gotowy na Międzynarodowe Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego. Ruszyły zapisy

2025-09-01, 11:37
CBŚP uderzyło w mafię śmieciową. Wśród zatrzymanych jest urzędnik z regionu

CBŚP uderzyło w „mafię śmieciową”. Wśród zatrzymanych jest urzędnik z regionu

2025-09-01, 10:48
Rekordowe inwestycje w bydgoskich szkołach. Termomodernizacja placówek w ramach KPO

Rekordowe inwestycje w bydgoskich szkołach. Termomodernizacja placówek w ramach KPO

2025-09-01, 09:53
Pozycja przy biurku, odżywianie się i dobry nastrój jak zadbać o warunki do nauki

Pozycja przy biurku, odżywianie się i dobry nastrój – jak zadbać o warunki do nauki?

2025-09-01, 08:41
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Oficjalne uroczystości i nocna akcja harcerzy

Rocznica wybuchu II wojny światowej. Oficjalne uroczystości i nocna akcja harcerzy

2025-09-01, 07:55
Bajkowa lekcja prawa - z taką propozycją wyszli do dzieci bydgoscy adwokaci

Bajkowa lekcja prawa - z taką propozycją wyszli do dzieci bydgoscy adwokaci

2025-09-01, 07:00
W Świeciu rozstąpiła się ziemia. Ogromna dziura w jezdni przy ul. Świętopełka

W Świeciu rozstąpiła się ziemia. Ogromna dziura w jezdni przy ul. Świętopełka

2025-08-31, 19:00
W takich czasach żyli nasi przodkowie. Wąbrzeźno wspomina wybuch II wojny światowej [zdjęcia]

W takich czasach żyli nasi przodkowie. Wąbrzeźno wspomina wybuch II wojny światowej [zdjęcia]

2025-08-31, 17:47

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę