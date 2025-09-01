Rok szkolny oznacza nowe wyzwania. „Rozmowa Dnia” o zmianach w edukacji

2025-09-01, 09:05 Michał Słobodzian/Redakcja

Gościem „Rozmowy Dnia” była Ewa Podgórska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty/fot: Tomasz Kaźmierski

Początek roku przyniesie spor zmian. Pojawiają się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieniona zostanie podstawa programowa wychowania fizycznego. Wciąż otwarty pozostaje powrót zadań domowych. Gościem „Rozmowy Dnia” była Ewa Podgórska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Wiedza to potężna broń, która pozwala zmieniać świat, a szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania informacji, ale przede wszystkim rozwijania ciekawości i umiejętności myślenia – napisała w liście do uczniów, nauczycieli i rodziców Grażyna Dziedzic, Kujawsko-Pomorska Kurator Oświaty.







W tym roku szkolnym pojawi się między innymi nowy przedmiot, edukacja zdrowotna. Ona budzi wiele emocji. Jakie są najważniejsze założenia? – Pojawiają się emocje, ale myślę, że zupełnie niepotrzebnie. W przedmiocie znajduje się 11 obszarów, bardzo ważnych i ciekawych dla dzieci i młodzieży. To są takie kwestie, jak: zdrowie psychiczne, odżywianie i tylko jeden z nich spośród 11, czyli edukacja seksualna jest czymś, co wzbudza emocje. Natomiast myślę, że tu pojawia się pytanie o źródło wiedzy. Gdzie, jak nie w szkole uczennica, czy uczeń ma się dowiedzieć, ma poznać podstawowe kwestie związane ze zdrowiem seksualnym? W tej chwili elektroniczny przekaz jest taki, że można uzyskać informacje w przeciągu jednej sekundy. Pytanie, czy to będzie rzetelna wiedza i czy to źródło, z którego będą czerpać, jest właściwe. Myślę, że szkoła jest najlepszym miejscem, gdzie można o tym mówić.



Obawy związane z edukacją zdrowotną ma m.in. Episkopat Polski. Namawia rodziców, żeby ci nie zapisywali dzieci na te zajęcia. Biskupi mówią o systemowej deprawacji. – Mocne, ale myślę, że niepotrzebne słowa. Ważne jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. Taka atmosfera burzy nam sam początek roku szkolnego. Dajmy szansę edukacji i pozwólmy dzieciom i rodzicom ocenić przedmiot. Pani minister zrobiła ukłon w stronę różnych postulatów. Wiemy, że przedmiot jest nieobowiązkowy.



– Zespół ekspertów, który pracował nad podstawą programową tego przedmiotu, to zarówno psycholog, ksiądz, jak i metodyk. Przykładano bardzo dużą uważność do tego, by dostosować treść do etapu. Rozwoju zarówno emocjonalnego, psychicznego danego dziecka w danej klasie. Na pewno brano pod uwagę możliwości – mówiła Podgórska.



Zmieniona ma być również podstawa programowa z wychowania fizycznego. – Zmieni się coś bardzo ważnego, a mianowicie podejście do tego przedmiotu. Sławny kozioł gimnastyczny, który był bolączką wielu dziewcząt w nastoletnim wieku, chłopców też. Odchodzi to do lamusa. Nauczyciele chcą zwrócić uwagę na styl życia. To jest pozytywne zarażenie uczniów pasją do sportu, aktywności i do tego, jak się ruszać, co jeść, aby prowadzić zdrowy styl życia w szkole i poza nią.



Powrót do szkoły po wakacyjnej przerwie jest trudny dla wszystkich. Nie jest tak, że nie potrzebujemy czasu na rozbieg. Co zrobić, by ten początek był łagodniejszy dla wszystkich? – Przede wszystkim spowodować, by ta atmosfera wokół rozpoczęcia się nieco poprawiła. Szkoła to bardzo przyjemne miejsce. Myślę, że ten czas, który dzieci i młodzież tam spędzają, jest naprawdę dobry. Mogą się z tego cieszyć, nawiązywać relacje. Tego nie zapewni edukacja domowa, która jest w tej chwili tak powszechna. Myślę, że bardzo ważnym miejscem jest szkoła i życzę, żeby ten rok szkolny to był piękną, intelektualną przygodą.



