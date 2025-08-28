Nowy rok szkolny oznacza wiele zmian. W Urzędzie Wojewódzkim omówiono przygotowania

2025-08-28, 21:15 Tatiana Adonis/Redakcja

W Urzędzie Wojewódzkim omówiono przygotowania do nowego roku szkolnego/fot: Tatiana Adonis

Dwa nowe przedmioty, zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego, religia tylko raz w tygodniu, nowe terminy ferii zimowych i likwidacja tzw. godzin czarnkowych – od 1 września uczniów i nauczycieli czeka kilka zmian.

Za kilka dni w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. W planie lekcji pojawią się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Ten ostatni nie powinien budzić się niepokojów.



– Służy temu, żebyśmy wychowali ludzi, którzy umieją prowadzić się tak, żeby móc żyć długo, zdrowo i szczęśliwie – mówiła Grażyna Dziedzic, kurator oświaty.



– Rodzice będą mieli wybór i będą decydowali, czy dane dziecko będzie uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie – podkreślał Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.



Od 1 września w szkołach ponadpodstawowych będzie realizowana edukacja obywatelska. Z kolei nowa podstawa programowa wychowania fizycznego kładzie nacisk na rozwój kompetencji ruchowych dzieci i młodzieży.



– W klasach 1-3 szkoły podstawowej będą testy sprawnościowe, ale nie po to, żeby przygotowywać dzieci do „wyczynu”, tylko po to, żeby postawić diagnozę, jakiego typu ćwiczeń potrzebują – zaznaczyła Dziedzic.



Nowy rok szkolny to także ferie zimowe w nowej formule, a dla nauczycieli likwidacja tzw. godzin czarnkowych, czyli godzin dostępności, które wymagały obecności nauczyciela w szkole przez dodatkową godzinę tygodniowo.