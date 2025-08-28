Nowy rok szkolny oznacza wiele zmian. W Urzędzie Wojewódzkim omówiono przygotowania

2025-08-28, 21:15  Tatiana Adonis/Redakcja
W Urzędzie Wojewódzkim omówiono przygotowania do nowego roku szkolnego/fot: Tatiana Adonis

W Urzędzie Wojewódzkim omówiono przygotowania do nowego roku szkolnego/fot: Tatiana Adonis

Dwa nowe przedmioty, zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego, religia tylko raz w tygodniu, nowe terminy ferii zimowych i likwidacja tzw. godzin czarnkowych – od 1 września uczniów i nauczycieli czeka kilka zmian.

Za kilka dni w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. W planie lekcji pojawią się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Ten ostatni nie powinien budzić się niepokojów.

– Służy temu, żebyśmy wychowali ludzi, którzy umieją prowadzić się tak, żeby móc żyć długo, zdrowo i szczęśliwie – mówiła Grażyna Dziedzic, kurator oświaty.

– Rodzice będą mieli wybór i będą decydowali, czy dane dziecko będzie uczestniczyło w tych zajęciach, czy nie – podkreślał Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

Od 1 września w szkołach ponadpodstawowych będzie realizowana edukacja obywatelska. Z kolei nowa podstawa programowa wychowania fizycznego kładzie nacisk na rozwój kompetencji ruchowych dzieci i młodzieży.

– W klasach 1-3 szkoły podstawowej będą testy sprawnościowe, ale nie po to, żeby przygotowywać dzieci do „wyczynu”, tylko po to, żeby postawić diagnozę, jakiego typu ćwiczeń potrzebują – zaznaczyła Dziedzic.

Nowy rok szkolny to także ferie zimowe w nowej formule, a dla nauczycieli likwidacja tzw. godzin czarnkowych, czyli godzin dostępności, które wymagały obecności nauczyciela w szkole przez dodatkową godzinę tygodniowo.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Pijany kierowca złamał dwa dożywotnie zakazy kierowania pojazdami

Pijany kierowca złamał dwa dożywotnie zakazy kierowania pojazdami

2025-08-28, 20:36
Oddział neurologii we Włocławku nadal szuka lekarzy. Władze lecznicy uspokajają

Oddział neurologii we Włocławku nadal szuka lekarzy. Władze lecznicy uspokajają

2025-08-28, 19:49
W Świeciu znaleziono zwłoki 93-latki. Policja bada okoliczności śmierci kobiety

W Świeciu znaleziono zwłoki 93-latki. Policja bada okoliczności śmierci kobiety

2025-08-28, 19:05
Podsumowanie akcji Wyprawka dla żaka w Bydgoszczy. Do dzieci trafiło ponad 170 plecaków szkolnych

Podsumowanie akcji „Wyprawka dla żaka” w Bydgoszczy. Do dzieci trafiło ponad 170 plecaków szkolnych

2025-08-28, 18:16
Tak wyglądało Święto Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu [zdjęcia]

Tak wyglądało Święto Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu [zdjęcia]

2025-08-28, 17:27
W Warszawie powstanie rondo Bydgoskie. Decyzję podjęli stołeczni radni

W Warszawie powstanie rondo Bydgoskie. Decyzję podjęli stołeczni radni

2025-08-28, 15:31
Policjanci z Janowca Wielkopolskiego uratowali 55-latkę. Kobieta zakrztusiła się w mieszkaniu

Policjanci z Janowca Wielkopolskiego uratowali 55-latkę. Kobieta zakrztusiła się w mieszkaniu

2025-08-28, 14:52
Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego już w niedzielę w Bydgoszczy

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego już w niedzielę w Bydgoszczy

2025-08-28, 13:02
Będzie lepsza woda we Włocławku. Miasto zrealizuje inwestycję za 79 mln zł

Będzie lepsza woda we Włocławku. Miasto zrealizuje inwestycję za 79 mln zł

2025-08-28, 12:13

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę