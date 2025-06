Dwa nowe przedmioty po wakacjach! „Rozmowa Dnia” z rzeczniczką Kuratorium Oświaty

2025-06-23, 09:06 Agnieszka Marszał/Redakcja

Rzeczniczka kujawsko-pomorskiego Kuratorium Oświaty Ewa Podgórska/fot. Tomasz Kaźmierski

- Kryzys zdrowia psychicznego uczniów i szybko zmieniający się świat, który powinni rozumieć - to wyzwania dla edukacji. Dlatego od nowego roku w szkołach pojawią się dwa nowe przedmioty - edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska zapowiadała Ewa Podgórska w Polskim Radiu PiK.

Rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy była gościem „Rozmowy Dnia”. Opowiadała o w PR PiK dwóch nowych przedmiotach, które wprowadzone zostaną do szkół od września.





- Mamy nadzieję, że te zmiany będą korzystne dla uczniów ze względu na to, że edukacja zdrowotna to jeden z najważniejszych, priorytetowych programów, które Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza. Związane jest to zarówno z profilaktyką, jak i zdrowiem psychicznym – tłumaczyła Ewa Podgórska. - W tej chwili mówimy o kryzysie zdrowia psychicznego. Całe środowisko edukacyjne zastanawia się, jak pomóc dzieciom. Ten przedmiot na pewno pomoże. Z kolei edukacja obywatelska dlatego, że świat bardzo dynamicznie się zmienia i bardzo istotne jest, aby młody człowiek rozumiał współczesne - zarówno pozytywne aspekty, jak i zagrożenia. Żeby potrafił się odnaleźć w tym świecie i uspołecznił się. Dążymy do tego, o czym mówi bardzo wiele panie ministra - a mianowicie do sprawczości. (…)

Cała rozmowa poniżej.

