Pozycja przy biurku, odżywianie się i dobry nastrój – jak zadbać o warunki do nauki?

2025-09-01, 08:41 Jolanta Fischer/Redakcja

Dobre przygotowanie się na pierwszy dzwonek nie opiera się tylko o zakup książek i zeszytów/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Ekscytacja, lęk, czy załamanie nerwowe – rozpoczyna się kolejny rok szkolny! Dobre przygotowanie się na pierwszy dzwonek nie opiera się tylko o zakup książek i zeszytów. Równie ważne jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa i komfortu pracy.

– Dziecko jest wypoczęte po wakacjach i dobrze nastawione psychicznie na trudy roku szkolnego. Ważne, żeby dzieci nie nosiły telefonów ze sobą do szkoły, na lekcje. Dobre wysypianie się – mówił ojciec dziecka. – Mówi, że w końcu zobaczy się ze swoimi znajomymi z klasy. To na pewno jakoś pomoże – dodał kolejny z mężczyzn.



– Dostosowanie ławki i krzesła ma ogromne znaczenie. Chodzi o to, żeby plecy mogły być wyprostowane, a nogi swobodnie spuszczone pod kątem prostym. Tak samo, żeby łokcie mogły też przyjąć ten kąt 90 stopni. Jeżeli jest jakiś ekran, to dobrze, żeby on był na wprost. To jest rola rodziców, żeby te ekrany nie były za często stosowane, ponieważ szkodzą koncentracji. Dzieci, ale również dorośli zapominają o pierwszym śniadaniu. Dobry byłby owoc, chlebek razowy przełożony nie tylko wędliną czy serem, ale jakimś liściem sałaty, czy warzywem. Wskazane są również orzechy, czy migdały – podpowiadał Maciej Borowiecki, kierownik sekcji profilaktyki zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Dodajmy, że za bezpieczeństwo szkolnych ławek odpowiada sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Z kolei w domu o odpowiednie stanowisko do nauki powinni zadbać rodzice.