Darmowy posiłek dla każdego dziecka w szkole. Taki jest plan

2025-09-03, 18:57  Tatiana Adonis/Redakcja
W Kujawsko-Pomorskiem rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie darmowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych. To inicjatywa Fundacji GrowSPACE.

Jej przedstawiciele podkreślają, że każde dziecko zasługuje na pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia, tymczasem nie wszyscy mogą sobie na niego pozwolić. - Niektórych rodzin po prostu nie stać na obiad - mówią aktywiści w Bydgoszczy.

- Chcemy, aby każde dziecko miało równe szanse w dostępie do ciepłego posiłku - mówi Anna Niewiadomska. - Plan jest taki, aby w każdej szkole podstawowej taki posiłek był. Miałoby to być zapewnione z budżetu państwa.

Aby projekt trafił do Sejmu, potrzeba 100 tys. podpisów. Są one zbierane w całej Polsce.

- Jak dziecko ma sprawnie ćwiczyć na lekcji wychowania fizycznego, gdy jego mięśnie są niedożywione - mówi Piotr Sieńko.

Aktywiści zachęcają do wsparcia inicjatywy. Szczegóły dotyczące projektu na: www.posilekdladziecka.pl

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
