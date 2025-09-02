Śmiertelny wypadek na DK 91 w Grzywnie. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką

2025-09-02, 17:20 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na DK 91 w Grzywnie/fot: Facebook, KM PSP Toruń

Około godz. 15:30 doszło do śmiertelnego wypadku na DK nr 91 w Grzywnie, w gminie Chełmża. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginął kierowca „osobówki”.

– Samochodami podróżowali tylko kierowcy. W wyniku tego zderzenia zginął kierowca samochodu osobowego. Policja wprowadziła objazdy – informuje Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.



– Ze wstępnych ustawień policjantów wynika, że kierujący osobowym hyundaiem z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym marki scania, którym kierował 50-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia kierujący osobówką zginął na miejscu, kierowca ciężarówki trafił do szpitala – mówił Sebastian Pypczyński, rzecznik toruńskich policjantów.



– Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzają na miejscu czynności procesowe. W tej sprawie zostanie przeprowadzone śledztwo, które wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego – dodał Pypczyński.



Droga jest zablokowana, utrudnienia potrwają kilka godzin. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja.



Służby wytyczyły objazd przez miejscowości Browina i Grzywna.