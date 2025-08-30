Śmiertelny wypadek w Papowie Toruńskim w gminie Łysomice
Droga wojewódzka jest zablokowana - na miejscu po godz. 15.50 zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala
- Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku ul. Warszawskiej doszło do czołowego zderzenia samochodu marki Fiat - kierowanego przez 24-letniego mężczyznę - oraz drugiego pojazdu marki KIA, który prowadził 46-latek - mówi mł. asp. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji. - Kierowca fiata zmarł na miejscu.