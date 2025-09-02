Spór o edukację zdrowotną. „Ideologia lewicowych aktywistów” czy „pilny przedmiot do wdrożenia”

2025-09-02, 18:08 Marcin Glapiak/Agnieszka Marszał/Redakcja

Edukacja zdrowotna skierowana jest do uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zajęcia nie są obowiązkowe/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko i Iwona Hartwich zaapelowały w Inowrocławiu do rodziców, aby zapisywać swoje dzieci na przedmiot edukacja zdrowotna. Natomiast działacze Konfederacji we Włocławku namawiali do tego, żeby wypisywać swoje pociechy z tych zajęć.

Przedmiot skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zajęcia nie są obowiązkowe.



– Z naszego punktu widzenia to bardzo istotny przedmiot. Pilny do wdrożenia. Pamiętam ten czas pandemii i po niej, gdzie na komisjach edukacji rodzice sami zwracali się do nas, przyjeżdżała również młodzież z prośbą o to, aby w szkołach wprowadzić pewne rozwiązania, które mówią o zachowaniach prozdrowotnych – mówiła Łośko.



– To nie jest ideologia, a rzetelna wiedza. Największe kontrowersje wzbudza edukacja seksualna, a jest to jeden z 11 bloków tematycznych. Seksualność to element ludzkiego zdrowia i prosimy bardzo, apeluję. To, co powiedziała pani poseł Łośko, żeby nie wypisywać tych młodych osób z zajęć. To apel szczególnie do rodziców – dodała Hartwich.



„Podstawa programowa pisana na kolanie i naszpikowana ideologią lewicowych aktywistów, która będzie prowadzić do erotyzacji dzieci”. Tak o edukacji zdrowotnej mówili na konferencji prasowej działacze włocławskiej Konfederacji. Namawiali rodziców, by rezygnowali z udziału swoich dzieci w zajęciach.



– Przygotowałem sobie kilka kartek z podstawy programowej, z ustawy. Pozwolę sobie zacytować: „omawia zagadnienie odpowiedzialnego i satysfakcjonującego życia seksualnego oraz wyjaśnia, jaki ma wpływ libido. Omawia pojęcie orientacji psychoseksualnej i kierunku jej rozwoju. Wyjaśnia pojęcie związane z tożsamością płciową, wyjaśnia pojęcie: poronienie, aborcja. Wymienia etyczne, prawne, zdrowotne, psychospołeczne uwarunkowania dotyczące przerywania ciąży”. To wszystko było pisane na kolanie. Nie było czasu na przygotowanie. Jako Konfederacja zachęcam wszystkich rodziców, aby pobrali plik z naszego fanpage Konfederacja Włocławek do rezygnacji – przytoczył Paweł Rudnicki.



Przedmiot „Edukacja zdrowotna” obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak: zdrowie fizyczne i psychiczne, zasady zdrowego odżywiania, aktywność fizyczna, zdrowie seksualne, czy profilaktyka uzależnień.



Osoby, które nie chcą, by ich dziecko uczęszczało na zajęcia, muszą złożyć rezygnację – termin to 25 września.