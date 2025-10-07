Ławki puste czy pełne? Kuratorium przekazało dane o liczbie uczniów na edukacji zdrowotnej

2025-10-07, 18:40 Tatiana Adonis/Redakcja

Edukacja zdrowotna skierowana jest do uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zajęcia nie są obowiązkowe/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

56 proc. uczniów podstawówek i 24 proc. szkół ponadpodstawowych będzie uczęszczało na zajęcia z edukacji zdrowotnej na Kujawach i Pomorzu. - To dane z 90 proc. placówek - przekazała kurator oświaty Grażyna Dziedzic.

- Nie mam pełnej listy, ale na pewno Szkoła Podstawowa w Mroczy - 100 procent uczestnictwa, podobnie Szkoła Podstawowa w Stobnie, w gminie Tuchola, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Integrare w Toruniu - tam także jest 100 procent uczestnictwa, więc cieszy mnie to bardzo - mówi Grażyna Dziedzic. - Są jednak placówki, w których nikt nie będzie uczęszczał na te zajęcia, na przykład Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu albo Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie.



W Bydgoszczy edukacją zdrowotną w szkołach podstawowych zainteresowanych jest ok. 51 proc. uczniów, w liceach i technikach 25 proc.



- Teraz, kiedy dyrektorzy zebrali dane mogą dostosować plany lekcji do uczniów - dodaje Kujawsko-Pomorska Kurator Oświaty. - Na pewno będą powstawały zespoły międzywydziałowe i wtedy zajęcia z edukacji zdrowotnej odbywać się będą na początku albo na końcu, żeby dzieci nie miały „okienek", bo nie powinny takich przerw mieć - to jest ostateczność.



Grażyna Dziedzic podkreśla, że z dotychczasowych danych wynika, że na edukację zdrowotną w naszym regionie chce uczęszczać więcej uczniów niż na wychowanie do życia w rodzinie, czyli na przedmiot, który zastąpiła edukacja zdrowotna.



