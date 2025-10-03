Pożar w Inowrocławiu! Paliły się trzy budynki. W akcji brało udział ponad 100 strażaków [zdjęcia, aktualizacja]

2025-10-03, 14:37 Monika Siwak/Redakcja

Z pożarem w Inowrocławiu walczy 26 zastępów straży pożarnej/fot.: Jarosław Skotnicki, KP PSP Inowrocław

Przy ulicy Jagiellońskiej paliły się trzy budynki, w tym zakład produkcyjno-magazynowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przyczyny wyjaśni policja.

– Na miejscu działa 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, patrole policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania są prowadzone w obrębie ulicy Krzywoustego oraz ulicy Jagiellońskiej. Wszystkie osoby opuściły budynki przed przybyciem zastępów – mówił starszy kapitan Jarosław Skotnicki z inowrocławskiej straży pożarnej.



Połączone ze sobą trzy budynki płonęły dziś na osiedlu Piastowskm w Inowrocławiu. Ogień pojawił się około 13:00, najprawdopodobniej na dachu. Nikomu nic się nie stało, ale domy oraz zakłady fryzjerski i weterynaryjny są zniszczone.



W akcji gaśniczej uczestniczyło 26 zastępów straży pożarnej.



– Coś strasznego. Tak szybko rozprzestrzeniający się ogień był dla wszystkich zaskoczeniem. Jeszcze ewentualnie materiały, które zostały zastosowane. Z tego, co wstępnie wiemy, ktoś zakładał papę i chyba ją podpalił. Tutaj na pewno ludzie nie wrócą. Punkt weterynaryjny przetrwał. Są pewne szkody, ogień zajął dach, ale na szczęście szybka akcja straży udaremniła rozprzestrzenianie się pożaru na tamten budynek. Oczywiście tam też są straty – mówił Szymon Łepski, zastępca prezydenta Inowrocławia.



– Mieszkańcy mają zabezpieczone noclegi. Mieliśmy zagwarantowane miejsca w naszym hotelu. Natomiast z tego, co się dowiedzieliśmy, to osoby mają zapewniony nocleg u członków rodziny. Nie było żadnych ofiar wśród ludzi. To jest najważniejsze – dodał Łepski.



Jak poinformował starszy kapitan Jarosław Skotnicki z inowrocławskiej straży pożarnej, utrudnienia w dojeździe do ulic Jagiellońskiej i Krzywoustego potrwają co najmniej do godz. 20:00.



Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać policja.