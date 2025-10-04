Tragiczny pożar w Tucholi. Nie żyje 45-latek znaleziony w mieszkaniu przy ulicy Stary Dworzec

2025-10-04, 14:59  Marcin Doliński/Redakcja
Śledztwo wyjaśni co było przyczyną pożaru w Tucholi. / Fot. Marcin Doliński

Do pożaru doszło w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Strażacy po wejściu do środka zauważyli ciało leżącego mężczyzny.

- Ewakuowano go na zewnątrz, jednocześnie prowadząc działania gaśnicze - mówi kpt. Grzegorz Polok, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Tucholi. - Niestety przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.

Śledztwo wyjaśni co było przyczyną pożaru.

Mówi kpt. Grzegorz Polok, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Tucholi.

