Pożar przy ulicy Puszczykowej w Bydgoszczy. Dwie osoby zostały ewakuowane

2025-10-07, 11:28  Redakcja
Jak przekazują strażacy, sytuacja jest już opanowana. Ogień się nie rozprzestrzenia. Pożar pojawił się w piwnicy – cały parter był zadymiony.

Z budynku przy ulicy Puszczykowej 26 strażacy wynieśli mężczyznę. Był nieprzytomny. Dopiero w karetce odzyskał świadomość. W tym samym czasie ratownicy dostrzegli na balkonie niepełnosprawną ruchowo kobietę. Ona także została ewakuowana.

Kobieta i mężczyzna zostali przetransportowani do szpitala. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru.

