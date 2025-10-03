Książki. Zderzenie ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym. 54-letni kierowca trafił do szpitala [zdjęcia]

2025-10-03, 10:31 Agata Raczek / Redakcja

Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno

Pociąg osobowy relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny uderzył w auto ciężarowe. Do zdarzenia doszło po godz. 9. Nikt z podróżnych nie ucierpiał.

- Samochód ciężarowy przejeżdżając przez oznakowany przejazd kolejowy, został uderzony przez pociąg pospieszny - relacjonuje bryg. Piotr Rogowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. - Kierowca - bez poważnych obrażeń - trafił na badania do szpitala.



Pociągiem podróżowało 198 pasażerów. Nikomu z nich nic się nie stało.



- Według wstępnych ustaleń, kierowca podróżujący został oślepiony przez słońce i nie zauważył sygnalizatora nadającego sygnał czerwony - mówi asp. Mateusz Żurawski z wąbrzeskiej policji. - Zarówno kierowca, jak i maszynista byli trzeźwi.



