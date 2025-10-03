Książki. Zderzenie ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym. 54-letni kierowca trafił do szpitala [zdjęcia]

2025-10-03, 10:31  Agata Raczek / Redakcja
Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno

Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno

Pociąg osobowy relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny uderzył w auto ciężarowe. Do zdarzenia doszło po godz. 9. Nikt z podróżnych nie ucierpiał.

- Samochód ciężarowy przejeżdżając przez oznakowany przejazd kolejowy, został uderzony przez pociąg pospieszny - relacjonuje bryg. Piotr Rogowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. - Kierowca - bez poważnych obrażeń - trafił na badania do szpitala.

Pociągiem podróżowało 198 pasażerów. Nikomu z nich nic się nie stało.

- Według wstępnych ustaleń, kierowca podróżujący został oślepiony przez słońce i nie zauważył sygnalizatora nadającego sygnał czerwony - mówi asp. Mateusz Żurawski z wąbrzeskiej policji. - Zarówno kierowca, jak i maszynista byli trzeźwi.

Mówi bryg. Piotr Rogowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Mówi asp. Mateusz Żurawski z wąbrzeskiej policji.

Wąbrzeźno
Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno Pociąg uderzył w samochód ciężarowy stojący na przejeździe w Książkach. / Fot. KP PSP Wabrzeźno

Region

Pożar w Inowrocławiu Palą się trzy budynki. Z ogniem walczy 26 zastępów straży pożarnej [zdjęcia]

Pożar w Inowrocławiu! Palą się trzy budynki. Z ogniem walczy 26 zastępów straży pożarnej [zdjęcia]

2025-10-03, 14:37
Zaglądamy do środka Kiedyś była tu siedziba dyrekcji kolei w Bydgoszczy, w przyszłości ma być ekskluzywny hotel

Zaglądamy do środka! Kiedyś była tu siedziba dyrekcji kolei w Bydgoszczy, w przyszłości ma być ekskluzywny hotel

2025-10-03, 14:02
28-latek, który w Berlinie podpalając dom, miał zabić jego mieszkańców, został zatrzymany w Toruniu [wideo]

28-latek, który w Berlinie podpalając dom, miał zabić jego mieszkańców, został zatrzymany w Toruniu [wideo]

2025-10-03, 12:29
XIX Konkurs Chopinowski. Pierwszy wychowanek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już po przesłuchaniu

XIX Konkurs Chopinowski. Pierwszy wychowanek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już po przesłuchaniu

2025-10-03, 11:42
Pożar w powiecie inowrocławskim. Jedna ranna osoba trafiła do szpitala

Pożar w powiecie inowrocławskim. Jedna ranna osoba trafiła do szpitala

2025-10-03, 07:11
Poranny wypadek w Bydgoszczy. Zderzenie samochodów na skrzyżowaniu dwóch ulic w centrum miasta [zdjęcia]

Poranny wypadek w Bydgoszczy. Zderzenie samochodów na skrzyżowaniu dwóch ulic w centrum miasta [zdjęcia]

2025-10-03, 07:08
Grudziądzki budżet obywatelski już rozstrzygnięty. Czyje pomysły wygrały

Grudziądzki budżet obywatelski już rozstrzygnięty. Czyje pomysły wygrały?

2025-10-03, 07:00
Manifestacja solidarności z Palestyną: Ludobójstwo w Gazie naprawdę się dzieje [zdjęcia]

Manifestacja solidarności z Palestyną: „Ludobójstwo w Gazie naprawdę się dzieje!" [zdjęcia]

2025-10-02, 21:20
Moskwa chce strachu, i żebyśmy się kłócili z sąsiadami. Mamy kolejne Wieści ze Wschodu

„Moskwa chce strachu, i żebyśmy się kłócili z sąsiadami". Mamy kolejne „Wieści ze Wschodu"

2025-10-02, 19:34

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę