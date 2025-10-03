Region
Książki. Zderzenie ciężarówki z pociągiem na przejedzie kolejowym. Kierowca uratował się wyskakując z pojazdu [zdjęcia]Redakcja 2025-10-03, 10:31
Pociąg osobowy relacji Olsztyn Główny - Wrocław Główny uderzył w auto ciężarowe. Do zdarzenia doszło po godz. 9. Czytaj dalej »
Pożar w powiecie inowrocławskim. Jedna ranna osoba trafiła do szpitalaDamian Klich / Redakcja 2025-10-03, 07:11
Ogień, która pojawił się po godz. 5 w miejscowości Giżewo, gasi siedem zastępów strażaków. Czytaj dalej »
Grudziądzki budżet obywatelski już rozstrzygnięty. Czyje pomysły wygrały?Redakcja 2025-10-03, 07:00
Mundury dla strażaków ochotników, mural, defibrylatory, zieleń i tańce na przystani - m.in. na te projekty głosowali mieszkańcy w XIII edycji Grudziądzkiego… Czytaj dalej »
Manifestacja solidarności z Palestyną: „Ludobójstwo w Gazie naprawdę się dzieje!" [zdjęcia]Natasza Trzebuchowska/Redakcja 2025-10-02, 21:20
Działania Izraela w Strefie Gazy i zatrzymanie obywateli Polski jadących tam z misją humanitarną - w tej sprawie partia Razem zorganizowała demonstrację… Czytaj dalej »
„Moskwa chce strachu, i żebyśmy się kłócili z sąsiadami". Mamy kolejne „Wieści ze Wschodu"Michał Słobodzian/Redakcja 2025-10-02, 19:34
Zapraszamy na cotygodniową audycję z cyklu „Wieści ze Wschodu'. Zawsze w czwartek, po godz. 15:30, na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje… Czytaj dalej »
Zjechali z górskiego szlaku i wzięli się za mapę dostępności - dla niepełnosprawności!Redakcja 2025-10-02, 18:17
Trasy turystyczne kraju pod lupą bydgoskich fizjoterapeutów i wózkowiczów. Sprawdzają ich dostępność dla osób z niepełnosprawnością, by stworzyć mapę… Czytaj dalej »
Bydgoska uczelnia rośnie w siłę. UKW zaczyna rok z wielkimi planami i z nowym logoMonika Siwak/Redakcja 2025-10-02, 17:22
10-procentowy wzrost liczby studentów mimo niżu demograficznego, „rozchwytywane' nowe kierunki, plany budowy centrum innowacyjności oraz remont sławnego… Czytaj dalej »
Coraz więcej torów, coraz lepszy sprzęt. Wieści z budowy zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy [zdjęcia]Damian Klich/Redakcja 2025-10-02, 16:49
Nowa zajezdnia tramwajowa w Bydgoszczy jest ukończona już w 70 procentach. Ma być oddana do użytku w wakacje 2026 roku. Bardzo ważnym elementem obiektu jest… Czytaj dalej »
Sąd Okręgowy we Włocławku ma 50 lat. Wiceminister resortu na uroczystościMarek Ledwosiński/Redakcja 2025-10-02, 16:00
Pół wieku istnienia to ważny jubileusz, stąd uroczyste spotkanie w Centrum Kultury Browar B. i honorowy gość: wiceminister sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha… Czytaj dalej »
