W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i MłodzieżyIwona Muszytowska-Rzeszotek / Redakcja 2025-10-04, 22:27
XXI edycja tego wydarzenia odbędzie się w styczniu w przyszłym roku. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek oświatowych… Czytaj dalej »
Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitalaRedakcja 2025-10-04, 21:50
W Bydgoszczy 64-letni kierowca hyundaia potrącił kobietę i jej 12-letniego syna w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Brzechwy w Fordonie. Oboje trafili… Czytaj dalej »
Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego przy toruńskim UMK. To już piętnasta edycja tej wyjątkowej inicjatywyRobert Duliński / Redakcja 2025-10-04, 21:01
Projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W ramach nauki, uczestniczą w warsztatach z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych przez… Czytaj dalej »
Ciężarówka potrąciła pieszego na DK10 w Sadkach koło Nakła. 57-letni mężczyzna trafił do szpitalaRedakcja 2025-10-04, 19:41
Obecnie droga jest zablokowana. Objazd odbywa się drogami lokalnymi. Czytaj dalej »
Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł. Suma pozwoli rozbudować i zmodernizować placówkę [zdjęcia]Natasza Trzebuchowska / Redakcja 2025-10-04, 19:21
Szpital dostanie maksymalne dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia. Znalazł się w gronie 20 placówek, które otrzymają środki z Funduszu M… Czytaj dalej »
W podwłocławskim Choceniu gmina kazała ściąć Dąb Tysiąclecia. Mieszkańcy są oburzeni [zdjęcia]Marek Ledwosiński / Redakcja 2025-10-04, 17:54
Posadzono go w 1960 roku w trakcie gminnej uroczystości, zorganizowanej na pamiątkę chrztu Polski, tuż po zakończeniu budowy choceńskiej szkoły tzw. tysiąclatki… Czytaj dalej »
Miłośnicy gier komputerowych rywalizują w Toruniu w ramach turnieju e-Sport Gaming Kings [zdjęcia]Robert Duliński 2025-10-04, 16:27
Można zagrać na komputerach, konsolach oraz sprzęcie retro. Impreza, która odbywa się w toruńskiej Galerii Handlowej Copernicus, ma charakter otwarty. Dołączyć… Czytaj dalej »
Nowa siedziba partii Konfederacja Korony Polski została oficjalnie otwarta w BydgoszczyNatasza Trzebuchowska / Redakcja 2025-10-04, 15:50
Nowa siedziba mieście się przy ul. Kościuszki 27. W uroczystości uczestniczyli poseł Włodzimierz Skalik oraz europoseł Grzegorz Braun. Czytaj dalej »
Tragiczny pożar w Tucholi. Nie żyje 45-latek znaleziony w mieszkaniu przy ulicy Stary DworzecMarcin Doliński/Redakcja 2025-10-04, 14:59
Do pożaru doszło w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Strażacy po wejściu do środka zauważyli ciało leżącego mężczyzny. Czytaj dalej »
