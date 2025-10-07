Pożar budynku przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Policjanci pomagali w ewakuacji

2025-10-07, 13:05 Redakcja

Policjanci z Torunia pomagali w ewakuacji mieszkańców budynku przy ulicy Żwirki i Wigury/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Policjanci z komisariatu na Śródmieściu oraz „wywiadowcy” z Komendy Miejskiej Policji pomagali w ewakuacji mieszkańców budynku przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. W nocy z 5 na 6 października wybuchł pożar.

W nocy z niedzieli na poniedziałek tuż przed godziną 3:00 w piwnicy jednego z budynków wielorodzinnych przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu wybuchł pożar. Ogień, który zajął przedmioty pozostawione na dolnej kondygnacji, błyskawicznie spowodował duże zadymienie.



– Na miejscu bardzo szybko pojawili się policjanci z toruńskiego Śródmieścia: sierżant Zuzanna Sadecka i sierżant Adam Piasecki, zaraz po nich na miejsce dojechali „wywiadowcy” z komendy miejskiej oraz strażacy. Funkcjonariusze wspólnie ze strażakami przeprowadzili sprawą akcję ewakuacji mieszkańców budynku, w którym znajdowało się 40 mieszkań – opisała asp. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



Niektóre osoby wyszły same, inne trzeba było obudzić i szybko wyprowadzić. Budynek opuściło łącznie 75 osób. Nikt z ewakuowanych nie odniósł obrażeń. Przyczyna pożaru i szczegółowe okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.