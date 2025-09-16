Toruń. CH Plaza już otwarte po poniedziałkowej ewakuacji. W Cinema City spadł podwieszany sufit

2025-09-16, 09:49 Redakcja / Michał Zaręba

Tak prezentowało się wnętrze CH Plaza po opadnięciu podwieszanego sufitu. / Fot. Nadesłane

Komunikat o przywróceniu do funkcjonowania obiektu pojawił się nad ranem. W poniedziałek wieczorem (15.09) z obiektu ewakuowano 1400 osób.

- Po wnikliwych oględzinach, przeprowadzonych przez odpowiednie służby, w tym przez nadzór budowlany, możemy oficjalnie potwierdzić, że mogą Państwo w pełni bezpiecznie korzystać z naszego Centrum - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie galerii. -Zdarzenie dotyczyło wyłącznie obszaru kina, który został w pełni odseparowany od pozostałej części obiektu i pozostaje zamknięty do odwołania.



Pozostają zamknięte również sklepy marek Zara, HalfPrice, C&A oraz apteka. Trwają prace nad przywróceniem ich do normalnego funkcjonowania.



Przypomnijmy, że w poniedziałek (15.09) spadło około 100 metrów kwadratowych sufitu podwieszanego w sali sprzedaży kina Cinema City. W wyniku tego zdarzenia żadna z osób nie została poszkodowana. Na miejsce działały cztery zastępy straży pożarnej. Ewakuowano około 1400 osób.