Prokurator zlecił przesłuchania świadków. Śledztwo po zawaleniu się sufitu w toruńskiej Plazie

15 września zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel
Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się części podwieszanego sufitu w galerii Plaza w Toruniu.
Do zdarzenia doszło 15 września na terenie kina w strefie kas. Ewakuowano wtedy około 1400 osób. Nikt nie został ranny.
- Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód wszczął śledztwo w sprawie (…) zawalenia się sufitu podwieszanego, które to zdarzenie mogło zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób, albo mieniu wielkich rozmiarów - mówił Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Przestępstwo zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie jest powierzone do prowadzenia policji z komisariatu Toruń Śródmieście.
Śledztwo znajduje się na wstępnym etapie. - W toku postępowania prokurator zlecił policjantom przesłuchania najważniejszych świadków, dotyczące stanu technicznego budynku, jak również zabezpieczenie dokumentacji, w tym tej zgromadzonej przez nadzór budowlany – mówi prokurator.
Mówi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu
