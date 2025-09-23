Prokurator zlecił przesłuchania świadków. Śledztwo po zawaleniu się sufitu w toruńskiej Plazie

2025-09-23, 18:29 Monika Kaczyńska/Redakcja

15 września zawalił się fragment sufitu w Cinema City w toruńskiej galerii Plaza/fot.: Facebook, Michał Sztybel

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się części podwieszanego sufitu w galerii Plaza w Toruniu.

Do zdarzenia doszło 15 września na terenie kina w strefie kas. Ewakuowano wtedy około 1400 osób. Nikt nie został ranny.



- Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód wszczął śledztwo w sprawie (…) zawalenia się sufitu podwieszanego, które to zdarzenie mogło zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób, albo mieniu wielkich rozmiarów - mówił Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Przestępstwo zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie jest powierzone do prowadzenia policji z komisariatu Toruń Śródmieście.



Śledztwo znajduje się na wstępnym etapie. - W toku postępowania prokurator zlecił policjantom przesłuchania najważniejszych świadków, dotyczące stanu technicznego budynku, jak również zabezpieczenie dokumentacji, w tym tej zgromadzonej przez nadzór budowlany – mówi prokurator.