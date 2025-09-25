Odziedziczyli biedę i nie potrafią się jej pozbyć. Toruń zaczyna innowacyjny projekt dla rodzin

2025-09-25, 17:10 Monika Kaczyńska / Redakcja

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podpisała w lutym w Toruniu umowy z gminami o dofinansowanie projektów w konkursie „Wygrana rodzina”/fot. www.gov.pl

Takiego spadku nikt sobie nie życzy, ale można spróbować się go zrzec! Toruń rozpoczyna projekt pt. „Wygrana Rodzina". Piętnaście rodzin zyska wsparcie m.in. asystenta rodziny, pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Wszystko po to, by z dziedziczoną biedą raz na zawsze się pożegnać. Inspiracja przyszła z Czech.

- Model praski przystosowujemy do realiów modelu polskiego - wyjaśnia z-ca prezydenta Torunia, Dagmara Zielińska. - Współpracując z rodzinami badamy, czego potrzebują, czego im brakuje, co mogłoby się w Toruniu zmienić, żeby ich jakość życia również się poprawiła.



- Przede wszystkim chcemy, żeby ta pomoc była kompleksowa - zapowiada Magdalena Dąbrowska, koordynator merytoryczny projektu „Wygrana Rodzina - model toruński".

- Dlatego zaproponujemy i asystenturę, i pomoc animatorów. Jest bardzo szeroki wachlarz usług do wykorzystania, przede wszystkim usługi psychologiczne, psychiatryczne, mnóstwo warsztatów, szkoleń z komunikacji, z radzeniem sobie z wychowaniem nastolatków.



Dorota Jakubczak, konsultant środowiskowy i lider edukacji zapewni rodzinom pomoc w kontakcie z placówkami oświatowymi i z rozmaitymi instytucjami rządowymi. - Wsparcie ma być celowane, czyli takie, jakiego na ten moment rodziny potrzebują - podkreśla specjalistka.



Szczegóły dotyczące programu są: TUTAJ



Projekt będzie realizowany do stycznia 2028 roku.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.