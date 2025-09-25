Odziedziczyli biedę i nie potrafią się jej pozbyć. Toruń zaczyna innowacyjny projekt dla rodzin
Takiego spadku nikt sobie nie życzy, ale można spróbować się go zrzec! Toruń rozpoczyna projekt pt. „Wygrana Rodzina". Piętnaście rodzin zyska wsparcie m.in. asystenta rodziny, pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Wszystko po to, by z dziedziczoną biedą raz na zawsze się pożegnać. Inspiracja przyszła z Czech.
- Model praski przystosowujemy do realiów modelu polskiego - wyjaśnia z-ca prezydenta Torunia, Dagmara Zielińska. - Współpracując z rodzinami badamy, czego potrzebują, czego im brakuje, co mogłoby się w Toruniu zmienić, żeby ich jakość życia również się poprawiła.
- Przede wszystkim chcemy, żeby ta pomoc była kompleksowa - zapowiada Magdalena Dąbrowska, koordynator merytoryczny projektu „Wygrana Rodzina - model toruński".
- Dlatego zaproponujemy i asystenturę, i pomoc animatorów. Jest bardzo szeroki wachlarz usług do wykorzystania, przede wszystkim usługi psychologiczne, psychiatryczne, mnóstwo warsztatów, szkoleń z komunikacji, z radzeniem sobie z wychowaniem nastolatków.
Dorota Jakubczak, konsultant środowiskowy i lider edukacji zapewni rodzinom pomoc w kontakcie z placówkami oświatowymi i z rozmaitymi instytucjami rządowymi. - Wsparcie ma być celowane, czyli takie, jakiego na ten moment rodziny potrzebują - podkreśla specjalistka.
Projekt będzie realizowany do stycznia 2028 roku.
Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.