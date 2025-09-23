Wieloletni proboszcz parafii w Toruniu, działacz opozycyjny. Ks. prałat Stanisław Kardasz nie żyje

2025-09-23, 17:35 Polska Agencja Prasowa

Ks. prałat Stanisław Kardasz nie żyje/fot. UMT 2025, autor: Małgorzata Litwin, licencja: CC BY-NC 4.0

Zmarł ks. prałat Stanisław Kardasz, wieloletni proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu, działacz społeczny i opozycyjny związany z Solidarnością. Miał 88 lat – poinformowała we wtorek kuria diecezji toruńskiej.

Ks. Stanisław Kardasz urodził się 29 października 1936 r. w Gdyni. W 1960 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a w 1968 r. – historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był m.in. wikariuszem parafii św. Jakuba w Toruniu i parafii św. Krzyża w Grudziądzu, a w latach 1976-2013 proboszczem parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu.



Jako młody chłopak w 1952 r. został aresztowany za rozpowszechnianie ulotek antykomunistycznych i decyzją sądu umieszczony w więzieniu dla nieletnich w Koźminie (Wielkopolskie) do czasu ukończenia 21 lat, ale został zwolniony po 15 miesiącach. Ks. Kardasz w latach 1979-1986 i 1990-1993 był organizatorem Pieszych Pielgrzymek Pomorskich na Jasną Górę, a kilkuletnia przerwa w prowadzeniu pielgrzymek była spowodowana prześladowaniem go przez Służbę Bezpieczeństwa.



Kapłan był związany z toruńskim Klubem Inteligencji Katolickiej. W latach 1982-1989 organizował Msze za ojczyznę. Był współzałożycielem Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka i organizatorem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. W 1984 r. przewodził toruńskim uroczystościom po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1992-1999 był diecezjalnym konserwatorem zabytków, dyrektorem Wydziału Konserwatorsko-Budowlanego i Wydawnictwa Diecezjalnego. W latach 1994-2001 wykładał historię sztuki i historię Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Był też kapelanem policji garnizonu toruńskiego.



W związku ze śmiercią ks. prałata Kardasza wpisy na platformach społecznościowych umieścili marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent Torunia Paweł Gulewski. Marszałek Całbecki napisał, że odszedł odważny i mądry duszpasterz, pracowity gospodarz, człowiek całym sercem oddany Bogu, ludziom i ojczyźnie, a prezydent Gulewski podkreślił, że był to wspaniały kapłan i człowiek, który pozostawił po sobie bogate dziedzictwo.



Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek (26 września). Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej bp. Arkadiusza Okroja zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu. Następnie kapłan spocznie na toruńskim cmentarzu komunalnym nr 2 przy ul. Grudziądzkiej.