Laureat Medalu Sulimy-Kamińskiego, wybitny znawca literatury. Prof. Adam Bezwiński nie żyje

Prof. Adam Bezwiński nie żyje/fot. Związek Literatów Polskich, oddział bydgosko-toruński, Facebook
Zmarł wybitny bydgoski literaturoznawca. O śmierci profesora Adama Bezwińskiego poinformował Związek Literatów Polskich, oddział bydgosko-toruński.
Adam Bezwiński od 1988 był profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zorganizował Instytut Filologii Słowiańskiej. Wcześniej związany był z UAM w Poznaniu, a w kolejnych latach – z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Był członkiem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przez wiele lat redaktorem naczelnym kwartalnika PAN „Slavia Orientalis”.
Prof. Bezwiński był autorem ważnej książki dla Bydgoszczy - „Andrzej Szwalbe portret niedokończony”, wydanej przez Filharmonię Pomorską w 1996 r. Opowiadał o niej w PR PiK. - W pewnym momencie uświadomiłem sobie, co Szwalbe znaczy dla Bydgoszczy – mówił. - Wiele mu zawdzięczałem, podobnie jak moje środowisko rusycystyczno-polonistyczno-historyczne, które włączył do kongresów muzykologicznych „Musica Antiqua Europae Orientalis”.
W 2018 roku profesor został laureatem Medalu Jerzego Sulimy-Kamińskiego, przyznawanego twórcom związanym z Bydgoszczą i regionem.
Rozmowa z prof. Adamem Bezwińskim jest do posłuchania i przeczytania TUTAJ.
