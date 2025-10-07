W policji już nie pracują, ale wciąż trzymają się razem. Branżowy jubileusz w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-10-07, 17:17 Maciej Wilkowski/Redakcja

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 35 lat/fot. Maciej Wilkowski

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 35 lat. W naszym regionie organizacja ta zrzesza około 1300 osób. Część z nich spotkała się na jubileuszowej gali, która we wtorek odbyła się w bydgoskim Pałacu Młodzieży.

Były podziękowania dla władz, organizacji i instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem. Zasłużonym osobom wręczono medale i odznaczenia.



- Naszym najważniejszym celem jest szeroko rozumiana ochrona praw policyjnych emerytów i rencistów, ale równie ważna jest integracja naszego środowiska - mówi Mirosława Gruszczyńska, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego zarządu Stowarzyszenia.

- Przebywanie w środowisku byłych i nowych kolegów emerytów i rencistów powoduje, że nikt nie czuje się wyobcowany, jest kontakt z ludźmi i każdy czuje się potrzebny. Gdzie można nas spotkać? Przy komendach i przy niektórych komisariatach działają nasze koła. Na mniejszym terenie łatwiej zintegrować osoby z danego środowiska. Przynajmniej raz w roku organizujemy spotkanie w ośrodku wypoczynkowym „Arka" w Jarosławcu. Przyjeżdżają także przyjaciele i rodziny naszych emerytów i rencistów.



- Członkowie policyjnego stowarzyszenia mają wspólne tematy i historię zawodową - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji. - Nie wiem, czy w przyszłości, jako policyjna emerytka wstąpię do stowarzyszenia, ale myślę że widywanie starych znajomych i ludzi, z którymi się pracowało przez wiele lat, jest takim naturalnym przedłużeniem tej bardzo ważnej części naszego życia, którą jest praca.



Uroczystości towarzyszyła wystawa prac dzieci zatytułowana: „Kobiety w Policji".



Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego.