Materiały wybuchowe im niestraszne. Szkolenie policjantów i psów w Gościeradzu [zdjęcia]

W Gościeradzu odbyło się szkolenie dla policyjnych przewodników psów i ich czworonożnych przyjaciół/fot.: KMP w Bydgoszczy
Kujawsko-pomorscy policyjni przewodnicy psów wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu, podczas którego doskonalili swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.
Wśród nich znalazła się Delta – owczarek holenderski służący od października ubiegłego roku w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy w Sekcji Minersko-Pirotechnicznej pod czujnym okiem swojego opiekuna. Szkolenie było okazją do praktycznego treningu oraz wymiany doświadczeń.
– W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu, w powiecie bydgoskim, odbyło się szkolenie dla psów służbowych, ukierunkowane na doskonalenie umiejętności w zakresie wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych. Uczestniczyło w nim sześciu policyjnych przewodników z garnizonu kujawsko-pomorskiego, wśród których znalazł się policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy wraz ze swoją podopieczną Deltą – przekazała Kamila Ogonowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
– To dwuletni owczarek holenderski służący u nas od października ubiegłego roku w Sekcji Minersko-Pirotechnicznej SPKP w Bydgoszczy. Do zadań Delty należy m.in.: wykrywanie materiałów wybuchowych, sprawdzanie dróg dojścia i stref działań – identyfikacja potencjalnych zagrożeń przed wejściem operatorów do budynków lub pojazdów – dodała.
Spotkanie rozpoczęło się od części teoretycznej. Omówiono zasady pracy z psem oraz techniki doskonalenia skuteczności wyszukiwania zapachów. Następnie na uczestników czekała praktyka. Ćwiczenia były realizowane zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie otwartym.
Scenariusze zadań zostały tak przygotowane, aby jak najwierniej odwzorować realne sytuacje, z jakimi mogliby się spotkać funkcjonariusze w codziennej służbie.
