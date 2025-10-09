Hala płonęła, a podpalacz uciekał. Wspólne ćwiczenia policjantów i strażaków [wideo, zdjęcia]

2025-10-09, 19:00 Redakcja

Podpalacz został zatrzymany/fot. lipno.policja.gov.pl

Policjanci z Lipna razem ze strażakami z powiatu lipnowskiego wzięli udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Podpalacz 2025”.

Scenariusz policyjnych ćwiczeń obejmował wezwanie w sprawie pożaru, do którego doszło w jednej z hal produkcyjno-handlowych w gminie Bobrowniki. - Dyżurny, po otrzymaniu informacji o pożarze na hali i składowisku materiałów, wysyłał na miejsce policjantów, którzy mieli udrożnić drogi dla straży pożarnej, a także grupę interwencyjną w celu ustalenia szczegółów – relacjonują policjanci. - Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja gaśnicza i ewakuacyjna.



Policjanci, w rozmowach z pracownikami zakładu i poszkodowanymi, ustalili, że na terenie zakładu widziano obcego mężczyznę, który nie był pracownikiem. Młody, ubrany w szarą bluzę i czarne spodnie mężczyzna, miał podejrzanie się zachowywać, unikając spotkania z pracownikami hali. Kilka minut przed wszczęciem alarmu pożarowego widziano, jak pospiesznie oddalał się w kierunku lasu.



Na miejsce przybyli przewodnicy psa służbowego i operator bezzałogowego statku powietrznego. Dzięki obrazowi z powietrza udało się namierzyć uciekiniera, który został zatrzymany. - Po zakończeniu akcji grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczała i dokumentowała ślady zdarzenia, a także rozpytywała świadków. Bez dowodów w sądzie nie dojdzie do ukarania przestępcy – podkreślają policjanci.



Ćwiczenia miały na celu „doskonalenie kadry kierowniczej w organizacji pracy zespołowej i prowadzeniu działań w warunkach zaistniałego zdarzenia kryzysowego lub sytuacji szczególnej”.



