Przećwiczyli najstraszniejszy drogowy scenariusz: autokar pełen rannych uczniów i pożar [wideo, zdjęcia]
Kilka ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt poszkodowanych na skutek wypadku autokarów - to zapis z planu ćwiczeń ratowniczych na drodze S5, w Grucznie, w okolicach Świecia. Zorganizowano je w czwartek, w ramach konferencji o zabezpieczeniu ludności podczas zdarzeń masowych w transporcie drogowym.
Na miejscu był nasz reporter, Marcin Doliński. Przekazał, jaki był scenariusz ćwiczeń.
- Sytuacja jest tragiczna: zderzyły się dwa autokary, w jednym jechał tylko kierowca, a drugi był pełen uczniów ze szkoły średniej. Są ofiary śmiertelne, rannych - połamanych, poparzonych, poobijanych - jest ponad 30 osób, kilkoro uczniów zostało poszkodowanych w pożarze. Już zostali stąd zabrani - relacjonuje Marcin Doliński.
- Ćwiczą strażacy, policjanci, ratownicy. Służby robią wszystko, co mogą, aby uratować tych młodych ludzi. Do zderzenie autokarów doszło prawdopodobnie z powodu zaśnięcia jednego z kierowców. Sytuacja jest tragiczna, nadjeżdżają kolejne wozy strażackie - strażaków jest tutaj już około 90...
Więcej na temat ćwiczeń w relacji Marcina Dolińskiego.
Drogowcy uprzedzają o możliwych utrudnieniach. Ruch w kierunku Poznania odbywa się przez MOP Gruczno, brak utrudnień w stronę Gdańska.