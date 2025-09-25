Przećwiczyli najstraszniejszy drogowy scenariusz: autokar pełen rannych uczniów i pożar [wideo, zdjęcia]

2025-09-25, 16:20 Marcin Doliński/Redakcja

Kilka ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt poszkodowanych na skutek wypadku - to zapisy ze scenariusza ćwiczeń ratowniczych na drodze S5 w okolicach Świecia/fot. Marcin Doliński

Kilka ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt poszkodowanych na skutek wypadku autokarów - to zapis z planu ćwiczeń ratowniczych na drodze S5, w Grucznie, w okolicach Świecia. Zorganizowano je w czwartek, w ramach konferencji o zabezpieczeniu ludności podczas zdarzeń masowych w transporcie drogowym.

Na miejscu był nasz reporter, Marcin Doliński. Przekazał, jaki był scenariusz ćwiczeń.

- Sytuacja jest tragiczna: zderzyły się dwa autokary, w jednym jechał tylko kierowca, a drugi był pełen uczniów ze szkoły średniej. Są ofiary śmiertelne, rannych - połamanych, poparzonych, poobijanych - jest ponad 30 osób, kilkoro uczniów zostało poszkodowanych w pożarze. Już zostali stąd zabrani - relacjonuje Marcin Doliński.

- Ćwiczą strażacy, policjanci, ratownicy. Służby robią wszystko, co mogą, aby uratować tych młodych ludzi. Do zderzenie autokarów doszło prawdopodobnie z powodu zaśnięcia jednego z kierowców. Sytuacja jest tragiczna, nadjeżdżają kolejne wozy strażackie - strażaków jest tutaj już około 90...



Więcej na temat ćwiczeń w relacji Marcina Dolińskiego.



Drogowcy uprzedzają o możliwych utrudnieniach. Ruch w kierunku Poznania odbywa się przez MOP Gruczno, brak utrudnień w stronę Gdańska.