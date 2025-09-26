Trenują, tańczą, śpiewają - niepełnosprawni radzą sobie w pracy, w życiu dzięki aktywności [wideo]

2025-09-26, 07:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Przełamywanie barier i stereotypów - to główny cel konferencji „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu", która odbyła się w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Przełamywanie barier i stereotypów - to główny cel konferencji „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu", która odbyła się w Bydgoszczy. Motyw przewodni wydarzenie: „Przez sport do aktywizacji zawodowej"

O swoich doświadczeniach w łączeniu pracy ze sportem i



- Aktualnie trenuje tenis stołowy i strzelectwo sportowe. Największą trudnością i wyzwaniem są dla mnie bariery architektoniczne, bo poruszam się na wózku inwalidzkim, a jeszcze nie wszystkie ośrodki sportowe są dostosowane do naszych potrzeb - mówi Aleksandra Podowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. - Jeśli chodzi o poczucie własnej sprawczości, to w pracy bardzo dużo daje mi sport. Bardziej wierzę w swoje możliwości, bo skoro na jednym gruncie mi wychodzi, to znaczy, że na drugim też może być bardzo fajnie.



- Jestem pracownikiem samorządowym. Jeśli chodzi o moją aktywność sportową, to od 2000 roku grałem w rugby na wózkach. Jak zacząć? Najlepiej od codziennego zwiększania aktywności we własnym zakresie, czyli od wyjścia z domu, przemieszczania się - mówi Krzysztof Kranz z Urzędu Miasta Bydgoszczy



Wydarzenie odbyło się w bibliotece UKW. To 13. edycja konferencji.

