Dworce to nie tylko odjazdy i przyjazdy. Konferencja na temat architektury transportu

2025-09-25

Zabytkowy dworzec w Mogilnie fot. PKP S.A.

„Architektura Miast" - konferencja pod takim hasłem rozpoczęła się w Bydgoszczy. Spotkanie organizowane jest cyklicznie. Trzynasta odsłona dotyczy architektury transportu. Jej uczestnicy pod lupę wzięli między innymi: dworce kolejowe, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

O tym, że dworzec jest czymś więcej, niż tylko miejscem wyjazdu czy przyjazdu pociągów - mówiła w rozmowie ze Sławą Skibińską-Dmitruk historyk sztuki, Bogna Derkowska-Kostkowska.



- Dworce - czy to kolejowe, czy autobusowe - są miejscem życia, tam przez cały czas coś się dzieje. Szkoda, że w tych małych miejscowościach transport kolejowy umarł. (...) Na dworcach, w poczekalniach się spotykano, chociaż w dawnych czasach były oddzielne poczekalnie dla pasażerów I i II klasy i oddzielne dla pasażerów III i IV klasy. Czasami pomiędzy tymi poczekalniami był bufet. Był to taki rodzaj klasowości - mówi Bogna Derkowska-Kostkowska.



- Ulubiony dworzec? Myślę, że dla mnie, jako historyka sztuki, najsympatyczniejsze pod względem architektury są dworce we Wrocławiu i w Poznaniu, ale klimat każdego dworca jest inny i nie można klasyfikować: lepszy - gorszy. Czasami ten malutki, kameralny bywa bardziej przyjazny, niż wielki, który może przytłaczać. Zatem wszystko jest kwestią względną, aczkolwiek w moich złych wspomnieniach z czasów bardzo odległych, widzę dworzec przesiadkowy w Kutnie, kiedy trzeba było przesiedzieć z 6-8 godzin w bardzo kiepskich warunkach.



Jaka „estetyczna" przyszłość czeka polskie dworce? - Na pewno ta przyszłość zmierza w kierunku nowoczesności. Jeżeli będą powstawały aranżacje zindywidualizowane, to mogą się stać ikonami miast. Każdy czas musi zostawić swój ślad, a takim śladem jest architektura. Piękne zabytkowe dworce wymagają dbałości o tę dawną strukturę architektoniczną. Jeżeli jest potrzeba wybudowania nowej stacji, na wolnym od zabudowy terenie, to niech to będzie dla tego miejsca ikona nowoczesnej, XXI - wiecznej architektury - mówiła Bogna Derkowska-Kostkowska.



Konferencja „Architektura Miast" potrwa do piątku. Patronuje jej Polskie Radio PiK.



