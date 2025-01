Drugie życie dworca Toruń Północny. Powstanie muzeum kolejnictwa i ruszą pociągi turystyczne

Dworzec Toruń Północny – stan z 2011 roku/fot. Wikipedia/Rasalve - Own work, CC BY-SA 3.0

W zabytkowym budynku dworca Toruń Północny powstanie muzeum kolejnictwa, a ze stacji będą ruszały pociągi turystyczne po regionie. Obiekt, który od lat popadał w ruinę, został przejęty przez samorząd województwa i przejdzie gruntowną modernizację – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Ponadstuletni budynek dworca od lat niszczeje, a dbali o niego głównie pasjonaci kolei, historii, lokalne stowarzyszenia. Na początku XXI wieku zlikwidowano w tym miejscu nawet stację towarową, a później budynek popadał w ruinę i był sukcesywnie dewastowany. W 2015 roku PKP podjęło decyzję o rozbiórce, ale udało się ją powstrzymać staraniami miłośników historii miasta.



Gmina przejęła w końcu obiekt po kilku latach starań, ale sama też chciała zlecić rozbiórkę. W ostatnich latach trwały jednak przygotowania formalnego przejęcia obiektu przez Urząd Marszałkowski. Przekazanie – jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska – nastąpiło pod koniec grudnia.



– Dworzec Toruń Północny będzie nadal dworcem, przy czym niestety nie będziemy na nim obsługiwać pasażerów regularnych połączeń. Powstanie tam minimuzeum. Już mamy eksponaty, które chcemy tam zlokalizować. Piękny zabytkowy zestaw stojący dziś na Dworcu Głównym, częściowo odrestaurowany, zostanie przeniesiony w to miejsce. Stanie na bocznicach – powiedział w czwartek marszałek województwa Piotr Całbecki.



„Odtworzymy ten budynek”

Marszałek podkreślił, że poza muzeum kolejnictwa na stacji będzie organizowany transport turystyczny.



– Będą organizowane wyjazdy ekologicznym parowozem w różne części naszego województwa. Wszędzie tam, gdzie docierają tory. Powstaje miejsce, które przywracamy do pierwotnych funkcji. Nic nie będziemy zmieniać, odtworzymy budynek takim, jakim był – dodał Całbecki.



Budynek przejdzie modernizację, bo obecnie jest w dużej mierze zdewastowany.



– Linia 246 (przy której znajduje się budynek dworca – przyp.) została otwarta w 1909 roku, a w 1912 została przedłużona do Unisławia Pomorskiego. Wraz z otwarciem linii w 1909 roku otwarto dworzec. Jest on o tyle ciekawy, że po II wojnie światowej w pobliżu stacjonowała jednostka wojsk radzieckich, której nawet nie było na mapach – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Rafał Spychała, autor filmu o linii kolejowej Toruń – Chełmno.



Tłumy pasażerów – mieszkańców miasta i miłośników połączeń kolejowych – wsiadły w marcu ubiegłego roku do pociągu, który po latach wrócił na stację Toruń Północny. Był to element projektu „Regionalista” Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego, który ma na celu popularyzację podróży pociągami oraz przywrócenie linii 246.



W placach reaktywacja linii

Inicjatorzy akcji od dłuższego czasu apelowali do marszałka województwa o zelektryfikowanie odcinka Toruń Wschodni – Toruń Północny.



– Celem historycznego przejazdu jest reaktywacja tej linii kolejowej. W mojej ocenie sześć kilometrów powinno być zmodernizowane, zelektryfikowane. To jest raptem sześć milionów złotych. Pociągi, które dzisiaj kończą bieg na stacji Toruń Wschodni – z Bydgoszczy, z Inowrocławia – mogłyby tutaj dojeżdżać. Pasażerowie mogliby wsiadać na stacji Toruń Północny w pociąg i jechać do pracy, do szkoły, gdziekolwiek chcą – mówił wówczas Rafał Wąsowicz z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego.



W przeszłości mówiono także, że budynek dworca może zostać przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które mogłyby tam stworzyć rodzaj lokalnego domu kultury.