Biolodzy noc zamienili w dzień, żeby w laboratoriach zmieściło się więcej gości! [wideo, zdjęcia]

2025-01-10, 16:30 Monika Siwak/Monika Kaczyńska/Redakcja

wideo: Monika Kaczyńska

Minęła 14. edycja Nocy Biologów. Uczelnie w całym kraju zorganizowały specjalną akcję promującą tę dziedzinę nauki. Były zajęcia w laboratoriach, pokazy, wykłady i konkursy. Monika Kaczyńska wybrała się na Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. Monika Siwak przyglądała się propozycji UKW Bydgoszcz.

Jak stworzyć kolekcję owadów - tego można się było dowiedzieć podczas „Nocy Biologów" na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajęcia trwały od rana do wieczora. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie uczestniczyła w warsztatach z preparowania pszczół, obejrzała też wystawę o owadach w Katedrze Biologii Środowiska.

Na UKW zaplanowano również m.in. spotkanie pod hasłem: „Czy mikroorganizmy mogą pomóc w walce z ociepleniem klimatu". Badacze zaprosili też młodzież do laboratorium na „Alchemiczną Przygodę Wiedźmina". Uczestnicy warsztatów zajmowali się tam eliksirami mogącymi ocalić świat lub doprowadzić go do katastrofy.



Więcej w relacji Moniki Siwak z UW Bydgoszcz.



Na toruńskim UMK można było odkryć tajemnice komórek pod mikroskopem, zajrzeć w głąb ludzkiego ciała i poznać superbohaterów natury. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem „Biologia zmian klimatu". I jak się okazuje tego dnia na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych toruńskiego UMK można również zagrać w...gry biologiczne.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej z UMK Toruń.