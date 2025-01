Ocieplenie i instalacje OZE. Rektorat i Bibliotekę Uniwersytecką UMK czeka remont

2025-01-13, 16:42 Monika Kaczyńska/Redakcja

Prof. Radosław Sojak i kanclerz Karolina Sokalska na tle Biblioteki Uniwersyteckiej/fot. Monika Kaczyńska

Rektorat i Biblioteka Uniwersytecka toruńskiego UMK przejdą termomodernizację. W bibliotece prace rozpoczną się w drugim kwartale tego roku, początek prac w rektoracie zaplanowano na przełom 2025 i 2026 roku.

– Szacujemy, że przeprowadzenie tej operacji, tzn. samo docieplenie budynków, wymiana wszystkich materiałów izolacyjnych i części rozwiązań o charakterze ociepleniowym wygeneruje w ciągu roku oszczędności w skali – łącznie – kilkuset tys. złotych – zapowiada prorektor UMK, prof. Radosław Sojak. – Oprócz tego zainwestujemy też w instalacje OZE, więc dosyć poważnie zredukujemy ślad węglowy uniwersytetu.



– Celem jest poprawa efektywności energetycznej, ale jak najbardziej wynikają z tego korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla mieszkańców naszego miasta. [Chodzi o] poprawienie komfortu energetycznego poprzez poprawę wentylacji, klimatyzacji i ocieplenie budynków, jak i poprawienie komfortu pracy dla naszych pracowników, co m.in. wiąże się z przebudową pomieszczeń, dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami – tłumaczy kanclerz UMK Karolina Sokalska.



Remont obu budynków potrwa co najmniej 1,5 roku. Koszt inwestycji to ok. 55 mln zł, z czego 30 mln wyniesie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, reszta to środki własne UMK.



Więcej w relacji poniżej.