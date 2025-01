Pierwsze w kraju studia rowerowe otwiera toruńskie UMK! Rekrutacja już się zaczęła

– Na tych studiach będzie można zdobyć wszystkie cenne wiadomości, jakie są związane z planowaniem ruchu rowerowego. Zaczniemy od modułów teoretycznych, które będą realizowane w ramach wykładów, będzie też trochę zajęć praktycznych – ćwiczeniowych, laboratoryjnych, ale również – to chyba jeden z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o planowanie infrastruktury rowerowej – będą zagadnienia omawiane i prezentowane w ramach zajęć terenowych – mówi kierownik nowych studiów podyplomowych dr Michał Kwiatkowski. – Te studia podyplomowe nie zrodziły się z niczego. Brakuje ekspertów od prawidłowego wyznaczania kierunków polityki rowerowej – w aspekcie technicznym, i w aspekcie planowania. Liczymy na to, że absolwenci studiów podyplomowych z planowania ruchu rowerowego, zasilą miasta, gminy w naprawdę dobrze wyszkolone kadry i będą pomocą w magistracie czy w zarządach dróg miejskich –wskazał Łukasz Karbowiński, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Rybniku, oficer rowerowy miasta Rybnik. Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia mają się odbywać zarówno w Toruniu, jak i w Rybniku. Rekrutacja już się rozpoczęła. Pierwsze zajęcia planowane są na semestr letni – czyli na przełomie marca i kwietnia. Grupa będzie liczyła ok.15 osób. Więcej w relacji poniżej.

