Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma nowego rzecznika. Marcin Czyżniewski zrezygnował

Od ucha do ucha do 15:00

Do śmiertelnego wypadku doszło ok. 7:50 przy ul. Sienkiewicza w Świeciu. W wyniku zderzenia z busem zginął 18-letni kierowca samochodu osobowego. Czytaj dalej »

Zawiadomienie do prokuratury i propozycja, by nadać Jerzemu Owsiakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta - tak inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej zareagowali… Czytaj dalej »

– Chciałbym być rzecznikiem, który nie tylko komentuje i „gasi pożary”, ale również na bieżąco informuje o ważnych wydarzeniach w życiu społeczności akademickiej, [ważnych] dla władz rektorskich – mówi dr Patryk Tomaszewski. – Spotkania z mediami nie są mi obce – to po pierwsze, a po drugie, jest to wyzwanie. Jest się w takim wieku, że jeszcze chciałoby się czegoś więcej i myślę, że bycie rzecznikiem jest to wyzwanie, które pozwala siebie rozwinąć – dodaje. Podkreśla, że zależy mu na dobru uniwersytetu, z którym jest związany od studiów. – Jest dla mnie najwyższą motywacją, żeby było jak najlepiej dla nas i dla całej społeczności. Chcą ją reprezentować, mam nadzieję, że podołam. Dotychczasowy rzecznik UMK, dr hab. Marcin Czyżniewski, zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Został powołany w skład Rady Uniwersytetu na kadencję 2025–2028.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.