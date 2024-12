Nowi honorowi obywatele Torunia z medalami. Urodzinowa sesja Rady Miasta

2024-12-30, 13:23 Michał Zaręba/Redakcja

/fot. Michał Zaręba

Profesor Alicja Grześkowiak, prof. Stanisław Dembiński i były wicemarszałek Sejmu Jan Wyrowiński otrzymali medale Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystość była częścią urodzinowej sesji Rady Miasta - z okazji 791. rocznicy nadania Toruniowi praw miejskich.

– To osoby wybitne, które przez wiele, wiele lat tworzyły historię naszego miasta – podkreślił Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta.



– Dla mnie to jest wielkie przeżycie, wielki honor – mówiła prof. Alicja Grześkowiak. Prowadziła działalność opozycyjną jako członkini Solidarności. W latach 1981–1982 angażowała się w ochronę prawną represjonowanych studentów i pracowników UMK, a także udzielała pomocy działaczom samorządu pracowniczego zakładów „Elana” w Toruniu. – Poczułam taki nakaz wewnętrzny, żeby coś robić, i to robić dla Polski – mówi o swojej działalności.



– Bardzo wzruszony, czuję się, jak przed egzaminem – dzielił się wrażeniami Jan Wyrowiński. – Najważniejszy epizod w życiu, „Solidarność”, dla mnie wiąże się z Toruniem. Jan Wyrowiński związany był Solidarnością od 1980 roku. Angażował się w organizowanie niezależnych struktur związkowych i koordynowanie działań opozycyjnych. W okresie stanu wojennego kontynuował działalność w podziemiu, wydając i kolportując materiały opozycyjne. W wyborach z czerwca 1989 r. uzyskał mandat poselski. W 2002 roku przegrał nieznacznie w II turze wybory prezydenta Torunia z Michałem Zaleskim. Był wicemarszałkiem Senatu VIII kadencji (2011–2015).



– Zmienia się czas, który płynie, starzeję się, no ale jak widać wkraczam w coraz przyjemniejszy okres, bo ludzie są dla mnie coraz bardziej uprzejmi. Jak powiedział Bartoszewski – jak nie wiadomo, jak postępować, to postępować przyzwoicie – wskazał prof. Stanisław Dembiński. Był pierwszym w historii UMK rektorem wybranym przez demokratyczne kolegium elektorów w kwietniu 1981 roku. Zabiegał o demokratyzację i autonomię uczelni wyższych w Polsce.