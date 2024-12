Korony dla 7 tysięcy osób. Bydgoski Orszak Trzech Króli już gotowy do drogi [zdjęcie]

2024-12-30, 16:44 Jolanta Fischer/Redakcja

6 stycznia ulicami Bydgoszczy po raz dwunasty przejdzie tradycyjny Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.30. Msza święta w bydgoskiej bazylice odprawiona zostanie pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Później zacznie się wędrówka ludzi i zwierząt.

Uczestnicy pójdą ulicami: Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha i Mostową na Stary Rynek, gdzie Mędrcy oddadzą pokłon Dzieciątku. W tym roku na najmłodszych będą czekały dodatkowe atrakcje:

- Przygotowaliśmy 7 tysięcy koron - mówi Marek Piątkowski, koordynator orszaku. - W tym roku scena na rynku będzie czynna już od godziny 12:00. W śpiewaniu kolęd wesprze nas chór. Orszakowi towarzyszyć będą dwa osiołki, alpaki, owieczki, kózki i pewnie jeszcze jakieś inne zwierzęta. Na Starym Rynku stanie podest dla fotoreporterów. Ustawimy także telebim.



Aleksandra Jadaś z mężem Mateuszem oraz dziećmi – Filipem, Oliwią oraz Nikodemem wejdą w role Świętej Rodziny. - W tym roku całą naszą piątką idziemy w orszaku. Nikodem „idzie" pierwszy raz, ma niespełna rok, więc zostanie panem Jezusem. To dla nas dobra okazja, by pokazać dzieciom, że można inaczej, że można nie tylko uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, ale wyjść dalej, i świadczyć o tym, w co wierzymy.



Bartłomiej Jasiński wcieli się w króla Kacpra, czyli króla europejskiego z czerwonego orszaku - Od samego początku jakaś taka niepewność się wkrada, powiem tak żartobliwie: czy nie spadnę z konia? Mój koń - rumak na imię ma Tofik. Bardzo to swoje zaangażowanie przeżywam, także w tej kwestii, żeby być darem dla innych. Ostatecznie, jak myślę o całym tym wydarzeniu, to czuję wielką nadzieję, i wiem, że to będą dla mnie piękne chwile, mocne doświadczenie.



