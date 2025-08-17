Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Tragedia na torach w regionie!

2025-08-17, 10:52 Polska Agencja Prasowa/Robert Duliński/Damian Klich/Redakcja

Zderzenie kampera z pociągiem relacji Olsztyn-Bydgoszcz w Gronówku/fot. Komenda Miejska Policji w Toruniu

Do tragedii doszło w miejscowości Gronówko w powiecie toruńskim. Zginęła kobieta jadąca kamperem, towarzyszący jej mężczyzna został ranny. Pociągiem podróżowało 45 osób i nikomu nic się nie stało.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym, na odcinku linii kolejowej pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Turznem w Gronówku, niedaleko za stacją Kamionki Jezioro. Pociąg osobowy relacji Olsztyn - Bydgoszcz uderzył w kampera. Na miejscu zginęła podróżująca kamperem 67-letnia kobieta, a jadący z nią 67-leni mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Grudziądzu.



Według informacji straży pożarnej, pociągiem podróżowało 45 osób i nikomu nic się nie stało. Po wypadku wstrzymany został ruch pociągów na linii kolejowej Olsztyn - Toruń, obecnie odbywa się jednym torem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.



Na miejscu działa straż pożarna i pogotowie. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.