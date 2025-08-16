Zderzenie tramwajów na przystanku w Toruniu. Rannych zostało 14 osób

2025-08-16, 14:11 Robert Duliński/Redakcja

Tramwaje zderzyły się w Toruniu/fot. Robert Duliński

Dwa tramwaje zderzyły się w Toruniu. Przy ulicy Kraszewskiego na jednym z przystanków tramwaj linii nr 5 najechał na tył tramwaju linii nr 4. Na miejscu wypadku niezwłocznie pojawiły się służby ratunkowe.

– Jeden tramwaj najechał na stojący drugi. Poszkodowane zostały 14 osób, w tym trójka dzieci. Wszyscy trafili do szpitala, ale o niskim priorytecie pomocy – o szczegółach opowiedział kierujący akcją ratunkową st. kapitan Jakub Piechowiak z JRG w Toruniu.