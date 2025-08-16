Znów szukają śladów Bitwy pod Koronowem. W planie także inscenizacja samej potyczki

2025-08-16, 12:34 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Miłośnicy historii i archeologii po raz kolejny przyjechali w okolice Wilcza/fot: Archiwum/Elżbieta Rupniewska

Około 400 miłośników historii i amatorów archeologii – z Polski i zagranicy – po raz kolejny przyjechało do naszego regionu, by szukać śladów Bitwy pod Koronowem. Rozpoczął się dwudniowy zlot poszukiwaczy.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza Koronowa. – Spotkanie promuje całą gminę i integruje mieszkańców – stwierdził Patryk Mikołajewski. – Dla mnie będzie ważne pokazanie znalezionych artefaktów w naszej informacji publicznej. Liczę, że impreza przyniesie coraz więcej przedmiotów. Poza tym promujemy bitwę, która przez historię jest trochę zapomniana – dodał.



Bitwa pod Koronowem rozegrała się w październiku 1410 roku, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej wsi Wilcze. Jaki mógł być jej przebieg, pokaże sobotnia inscenizacja, która rozpocznie się o godz. 18:00. Sam zlot potrwa do niedzieli.





Pełny plan wydarzenia:







