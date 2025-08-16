„Festiwal Wisły” płynie dalej. Dziś zatrzymał się w Solcu Kujawskim i Grudziądzu, dzieje się także w Bydgoszczy

2025-08-16, 11:01 Robert Duliński/Damian Klich/Redakcja
We Włocławku rozpoczął się Festiwal Wisły/fot: Marek Ledwosiński
Przez cały tydzień w naszym regionie trwa „Festiwal Wisły” – impreza, ukazująca historyczne i gospodarcze dziedzictwo królowej polskich rzek. Za nami etap toruński. Wydarzenie wciąż trwa w Bydgoszczy, a w sobotę łodzie i nie tylko pojawiły się w Solcu Kujawskim i Grudziądzu.
Festiwal rozpoczął się we Włocławku 8 sierpnia i zagościł do 9 sierpnia. Dzień później impreza przeniosła się do Nieszawy i Ciechocinka.
Kolejny przystanek to Toruń – w dniach 14 i 15 sierpnia. Toruński bulwar zamienił się w małe miasteczko portowe z kolorowym jarmarkiem, na którym można było nabyć rzemieślnicze wyroby rejonów nadwiślańskich lub też spróbować swoich sił w ciesielskiej obróbce drewna i pleceniu wiklinowych koszyków. Najmłodsi wcielili się z kolei w rolę szkutników, rzeźbiąc z kory swoje własne łódki.
Impreza ruszyła dalej. Wciąż dzieje się w Bydgoszczy. Drugiego dnia na Bulwarach Wiślanych czeka moc atrakcji. O 10:00 spotkają się poeci i będzie można udać się w rejs okraszony opowieściami Damiana Amona Rączki o losach Żydów z Fordonu. Od 11:00 otworzą się stragany rzemieślnicze oraz Targi Tradycyjnych Produktów Regionów Nadwiślańskich. Oprócz tego w ciągu dnia zwiedzanie z przewodnikiem, parada statków, Jarmark Żydowski i wiele więcej. Wydarzenie zakończy tradycyjna nastrojowa parada festiwalowych łodzi połączona z widowiskiem świetlno-dźwiękowym o 20:30. Po nim o 21:00 koncert zespołu Kobranocka.
Kolejnymi miejscowościami na mapie wydarzenia są też Solec Kujawski i Grudziądz. „Festiwal Wisły” zakończy się 17 sierpnia w Grudziądzu i Chełmnie.
Pełny program tego, co czeka odwiedzających na ostatnich przystankach, dostępny TUTAJ.
Tak impreza przebiegała w Toruniu. Materiał Roberta Dulińskiego
