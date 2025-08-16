Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

Bydgoskie Centrum Onkologii bije rekordy w Polsce/fot. wikipedia.pl
Bydgoskie Centrum Onkologii liderem chirurgii robotycznej w Polsce! W 2024 roku w ośrodku wykonano ponad 800 takich zabiegów – najwięcej w całym kraju i o 70% więcej niż rok wcześniej. – To dopiero początek – zapowiedział urolog, dr Krzysztof Kamecki, dyrektor ds. medycznych placówki.
– W pierwszych miesiącach tego roku wykonaliśmy już ponad 500 operacji, więc ten rok na pewno zamkniemy liczbą dużo większą. Większość pacjentów to mężczyźni z nowotworem prostaty. Technika robotowa poprawia wyniki onkologiczne, ale przede wszystkim funkcjonalne – dodał.
– NFZ finansuje tylko trzy procedury – leczenie nowotworów prostaty, macicy i jelita grubego. Wiemy jednak, że pacjenci z nowotworami nerek odnieśliby dużą korzyść – zaznaczył Kamecki.
Dzięki robotom zabieg staje się mniej inwazyjny, pacjent traci mniej krwi, a co najważniejsze szybciej dochodzi do siebie. – To szczególnie istotne dla chorych na nowotwory. Pacjent szybko wracający do pełni sił może być gotowy na kolejne cykle leczenia – podkreślił dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, prof. Janusz Kowalewski.
– Jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który ma trzy roboty. Mamy do tego oddzielny blok operacyjny, są cztery zespoły chirurgiczne i dziesięć zespołów, które mają prawo do wykonywania tego typu zabiegów – powiedział Kowalewski.
Dodajmy, że na indywidualne wyróżnienie zapracowali także specjaliści z naszego regionu. Prof. Tomasz Drewa ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy zajął drugie miejsce w rankingu zabiegów z wykorzystaniem robotów. W 2024 roku wykonał ich 309. Na czwartym miejscu uplasował się doktor Bartłomiej Małkowski z bydgoskiego Centrum Onkologii z liczbą 274 przeprowadzonych operacji.
Dr Krzysztof Kamecki i prof. Janusz Kowalewski o działaniach BCO. Materiał Jolanty Fischer
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę