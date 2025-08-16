Bydgoskie Centrum Onkologii nie ma sobie równych. Chirurgia robotyczna coraz częściej wykorzystywana

2025-08-16, 17:11 Jolanta Fischer/Redakcja

Bydgoskie Centrum Onkologii bije rekordy w Polsce/fot. wikipedia.pl

Bydgoskie Centrum Onkologii liderem chirurgii robotycznej w Polsce! W 2024 roku w ośrodku wykonano ponad 800 takich zabiegów – najwięcej w całym kraju i o 70% więcej niż rok wcześniej. – To dopiero początek – zapowiedział urolog, dr Krzysztof Kamecki, dyrektor ds. medycznych placówki.

– W pierwszych miesiącach tego roku wykonaliśmy już ponad 500 operacji, więc ten rok na pewno zamkniemy liczbą dużo większą. Większość pacjentów to mężczyźni z nowotworem prostaty. Technika robotowa poprawia wyniki onkologiczne, ale przede wszystkim funkcjonalne – dodał.



– NFZ finansuje tylko trzy procedury – leczenie nowotworów prostaty, macicy i jelita grubego. Wiemy jednak, że pacjenci z nowotworami nerek odnieśliby dużą korzyść – zaznaczył Kamecki.



Dzięki robotom zabieg staje się mniej inwazyjny, pacjent traci mniej krwi, a co najważniejsze szybciej dochodzi do siebie. – To szczególnie istotne dla chorych na nowotwory. Pacjent szybko wracający do pełni sił może być gotowy na kolejne cykle leczenia – podkreślił dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, prof. Janusz Kowalewski.



– Jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który ma trzy roboty. Mamy do tego oddzielny blok operacyjny, są cztery zespoły chirurgiczne i dziesięć zespołów, które mają prawo do wykonywania tego typu zabiegów – powiedział Kowalewski.



Dodajmy, że na indywidualne wyróżnienie zapracowali także specjaliści z naszego regionu. Prof. Tomasz Drewa ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy zajął drugie miejsce w rankingu zabiegów z wykorzystaniem robotów. W 2024 roku wykonał ich 309. Na czwartym miejscu uplasował się doktor Bartłomiej Małkowski z bydgoskiego Centrum Onkologii z liczbą 274 przeprowadzonych operacji.